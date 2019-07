Kl. 15 lørdag formiddag overraskede FCK alt og alle ved at meddele, at man har solgt Robert Skov til Hoffenheim.

Derfor var Robert Skov heller ikke i truppen i aftenens kamp mod AC Horsens. Carlo Holse var i stedet en tur på højrekanten, men han formåede ikke at udfylde de støvler, Robert Skov har efterladt sig.

Ståle skal på shoppetur

Ståle Solbakken fortalte i et interview med TV3 Sports reporter inden kampen, at det ikke var sikkert, at han ville hente en erstatning ind for Robert Skov. Omvendt fortalte han også, at økonomien i Hoffenheims kompensation betyder, at FC København har mulighed for at forfølge et par kandidater til holdet, som de har kigget på.

Og set ud fra aftenens kamp, skal Ståle Solbakken holde sig til den sidste del af udtalelsen. Carlo Holse, der startede inde på højrekanten, formåede ikke for alvor at gøre sig gældende og misbrugte flere gode tilbud. Generelt manglede FC København noget x-factor i offensiven, og der skulle gå hele 81 minutter, før de fik scoret mod AC Horsens.

Anbefalingen herfra er derfor, at Ståle Solbakken fylder lommerne med kolde kontanter, tager ud i transfer-junglen og hiver en højrekant med sig hjem.

Rasmus Falk er savnet



Det var ikke kun Robert Skov, der glimtede i sit fravær. Også Rasmus Falk, der udgik med skade mod The New Saints tirsdag aften, manglede i den grad på den centrale midtbane.



Jens Stage formåede på ingen måde at tage over for Rasmus Falk, der normalt er den kreative indpisker på de forsvarende mestres centrale midtbane. Det betød, at FC Københavns spil i perioder var decideret tandløst.



Derfor skal FC København være glade for deres to frontangribere, der til trods for de manglende kombinationer alligevel formåede at score et mål hver.

AC Horsens skal ikke undervurderes



Mange havde travlt med at tildele AC Horsens en af sæsonens tre nedrykningspladser efter åbningskampen mod FC Nordsjælland. Siden den kamp har Bo Henriksen dog fået lappet hullerne i taktikken, og holdet fremstår som en enhed, der først og fremmest er svære at score imod. Det måtte FCK også sande, og der skulle gå hele 81 minutter, før de fik lirket AC Horsens-forsvaret op.