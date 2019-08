Der var smæk på mandag aften, da Lyngby fik besøg af AGF.

Hårdt spil, kort, fikse frisparkskombinationer, defensive kiks og mål var alle ingredienserne i en underholdende Superligakamp.

Her er tre ting, vi lærte om kampen.

1. AGF har glemt, hvordan man vinder

Sejrens sødme er en ukendt fornemmelse for AGF-smagsløgene. Endnu engang glippede sejren for aarhusianerne, selvom det længe så godt ud.

I løbet af tre minutter smed AGF en 1-0 føring over styr, og så var det oprykkerne fra Lyngby, der var i front. Og jo, bevares burde AGF da have scoret flere mål mod et vaklende Lyngby-forsvar, men flere chancer blev misbrugt. En enkelt på grund af stort spil fra Lyngby-keeper Thomas Mikkelsen.

Inden kampen mod Lyngby var sejren allerede tiltrængt, da det var AGFs dårligste sæsonstart i 12 år efter to nederlag (mod FCK og FC Midtjylland) og en uafgjort mod Hobro. Nu må spillerne, fans og stab, tørste, ja nærmest hungre efter at få tre point på kontoen. Ellers kan det blive en rigtig lang sæson for AGF.

2. Fra samlebånd til hulrum

I den forgangne sæson havde Emil Nielsen en fest. En rigtig fed fest. Angriberen scorede hele 20 mål i 29 kampe for FC Roskilde i Nordicbet Ligaen, men indtil videre har han haft svært ved at tage skridtet op.

I sommer valgte oprykkerholdet Lyngby at satse på Emil Nielsen ved at hive ham med op i Superligaen.

Og scoringerne lader stadig vente på sig for angriberen. Mod AGF havde han faktisk flere farlige chancer.

Men angriberen ser ikke ligeså selvsikker ud som i den forgangne sæson, og Nielsen brændte især én stor, stor chance i første halvleg, der skulle have givet mål for Lyngby.

3. ... til samlebånd

Frederik Gytkjær har været den helt store oplevelse i Lyngby indtil videre. Og det er han stadig efter kampen mod AGF.

Endnu en flot præstation fra manden, der nu har scoret fire mål i fire Superligakampe. Lyngbys første scoring mod AGF, sat ind af Jesper Christjansen, er det eneste Lyngby-mål, som Gytkjær ikke har scoret i årets udgave af Superligaen.

Nu er han delt topscorer, side om side med Brøndbys Kamil Wilczek.