Fredag aftens Superliga-kamp i det jyske endte med sejr på 1-0 til FC København over Randers FC.

5.118 tilskuere så en duel, der kvalitetsmæssigt var et pænt stykke under middel.

1. FCK tankede selvtillid

Det var tæt på at FC København for første gang i denne Superliga-sæson satte point til. Men et minut før den ordinære spilletids udløb skabte Jonas Wind sejrsmålet, da hans hovedstød blev rettet af, og Mathias Nielsen blev noteret for et selvmål. Hermed revancherede han sig for de par afbrændere han tidligere i kampen havde haft. Nu har FC København nogle dage til at forberede sig til næste opgave: den første af to Champions League-kvalifikationskampe mod Riga fra Letland.

2. Uskarp og unfair Randers-angriber

Randers-angriberen Emil Riis var helt ved siden af sig selv. Eksempelvis burde dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen have givet ham en advarsel, da han i det 25. minut tog hånden til hjælp for på unfair vis at snyde sig til et afslutningsforsøg. Seks minutter senere var Emil Friis på færde igen, og selvom han endnu engang var alene med målmand Sten Grytebust, var sigtekornet i denne situation indstillet lige så uskarpt. Et kvarter før tid havde Randers-træner Thomas Thomasberg set nok. I stedet ko Benjamin Stokke på banen.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

3. FCK's trup er bredere end konkurrenternes

FC København råder over Superligaens bredeste trup. Det leverede klubbens manager, Ståle Solbakken, bevis for ved offentliggørelsen af startopstillingerne en time før kampstart. I forhold til holdets seneste opgave forleden i Champions League-kvalifikationen mod serbiske Røde Stjerne var kvintetten Pierre Bengtsson, Guillermo Varela, Victor Fischer, Carlo Holse og Dame N'Doye blevet udskiftet med Karlo Bartolec, Bryan Oviedo, Pep Biel, Rasmus Falk og Pieros Sotiriou.