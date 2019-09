FC København fik en alt andet end perfekt optakt til næste uges Europa League-kamp mod schweiziske Lugano.

På udebane tabte manager Ståle Solbakkens tropper 1-2 til Hobro IK.

1. Bendtner er hårdhudet

Niklas Bendtner fik sin Superliga-debut for FC København. Sportsligt går den dog ikke over i historien eftersom Hobro sensationelt vandt 2-1. Den tidligere landsholdsangriber kom på banen 20 minutter før tid, og fik i den tid, har var på banen ført bevis for, at han er mere hårdfør end de fleste. For selvom han knaldede hovedet hårdt sammen med Hobro-stopperen Rasmus Minor Petersen kom han hurtigt til hægterne og gennemførte kampen.

2. Hobro-fløj tryllede

Edgar Babayan er langt fra den mest profilerede spiller i Superligaen. Men sikke en første halvleg Hobro IK's armenske midtbanefløj præsterede. Hver gang han rørte bolden var der fare på færde i FCK's forsvarszone. Han lagde op til hjemmehjoldets to første scoringer og havde muligheden for at selv at komme på måltavlen. Men alene med Sten Grytebust forsøgte han at vippe bolden i mål med venstrebenet i stedet for at kanonere den ind i netmaskerne med højrebenet.

FC Københavns målmand Sten Grytebust. Foto: Henning Bagger Vis mere FC Københavns målmand Sten Grytebust. Foto: Henning Bagger

3. Grytebust på godt og ondt

Han var fremragende, da han fra 2016 til i sommer spillede i OB. Men nordmanden Sten Grytebust har efter skiftet til FC København ikke leveret på samme niveau. Mod Hobro IK kiksede den 29-årige målmand i fjerde minut et indgreb. I stedet for at blive stående på stregen kom han i forbindelse med et kontrastød på mellemhånd, hvorefter Julian Kristoffersen tæt inde foran mål bragte hjemmeholdet foran 1-0. Grytebust fik dog oprejsning i slutningen af kampen, hvor han med glimrende fodparade reddede afslutningsforsøg fra Imed Louati.