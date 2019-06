3.175 tilskuere så Lyngby BK spille 2-2 i det andet og altafgørende Superliga-playoff-opgør mod Vendsyssel FF.

Jeppe Kjær og Adnan Mohammad bragte Lyngby BK foran 2-0 inden Jon Thorsteinsson og Tiemoko Konate udlignede for Vendsyssel FF.

1. Lyngby tilbage i Superligaen

Blot halvandet år efter Lyngby BK blev reddet fra en truende konkurs, er klubben tilbage i Superligaen. Efter at have vundet det første playoff-opgør på hjemmebane torsdag mod Vendsyssel FF 2-1, sikrede cheftræner Christian Nielsens tropper sig en samlet sejr på 4-3, da returopgøret endte 2-2. Kan Lyngby så klare sig i Superliga? Det må tiden vise. Men det er ikke umuligt, da holdet er defensivt godt organiseret og man i Jeppe Kjær samt Frederik Gytkjær råder over et par rutinerede offensivspillere.

2. Masser af temperament

Superliga-playoff-opgøret i Hjørring bød på flere situationer indeholdende masser af temperament. Straks efter dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen fløjtede første halvleg af, blev han overfaldet verbalt af Vendsyssel FF's sportschef Ole Nielsen samt klubbens målmandstræner Karim Zaza, der tilsyneladende ikke var helt tilfreds med hans ledelse. Efter pausen var det Lyngby-angriberen Jeppe Kjærs tur til at blive overdænget med nogle af det danske sprogs værste gloser fra tilskuerne, da han trak en udskiftning lige lovligt længe ud.

3. Kuk i kulissen

Efter blot en enkelt sæson i dansk fodbolds bedste række er Vendsyssel FF færdig med at kunne kalde sig Superliga-klub. De har ambitioner om et hurtigt comeback, men man kan tvivle på, at missionen vil lykkes indenfor overskuelig fremtid. Et af kravene må være at klubledelsen får tilstrækkelig styr på organisationen. Det har de ikke haft i denne sæson, hvor der har været flere udskiftninger på blandt andet sportschef- og trænerposterne.