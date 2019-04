Det kører ikke for FC Midtjylland i Superligaen i øjeblikket.

Først tabte de i påsken 0-3 til FC København, og mandag aften led cheftræner Kenneth Andersens tropper et nederlag på 1-2 i hjemmekampen mod Brøndby IF.

Mens Marc Dal Hende scorede for hjemmeholdet, blev Simon Hedlund og Jens Martin Gammelby noteret for Brøndby IF's fuldtræffere.

Hermed er FC Midtjylland nu 11 point efter Superliga-etterne fra FC København, der mere og mere ligner en kommende dansk mester.

1. Gammelby har grebet chancen

Efter en træg start i Brøndby IF har Jens Martin Gammelby grebet chancen. På sin position som højre back var han i Superliga-kampen mod FC Midtjyllands snart forhenværende danske fodboldmestre leveringsdygtig i en række fine indgreb. Men også i den anden ende af banen, fik han vist sig fra sin bedste side. Således scorede han Brøndby IF's sejrsmål mod FC Midtjylland, der dermed led et sjældent nederlag hjemme på MCH Arena.

2. Schwäbe kan med benene

Målmanden Marvin Schwäbe er langt fra blevet rost for alt, hvad han har præsteret siden han sidste sommer ankom til Brøndby IF fra den tyske Bundesliga-klub TSG Hoffenheim. Men mod FC Midtjylland viste han sig fra sin allerbedste side. Blandt andet reddede han fra tæt hold et kvalificeret afslutningsforsøg fra Awer Mabil. Mest mindeværdig er dog hans deltagelse i Brøndby IF's scoring til 1-1, hvor han med en præcis aflevering spillede Simon Hedlund fri på FCM's banehalvdel, og dermed fik demonstreret, at hans spil med benene har høj klasse.

FC Midtjyllands Marc Dal Hende jubler over sin scoring på hovedstød i søndag aftens Superliga-kamp mod Brøndby IF. Foto: Henning Bagger Vis mere FC Midtjyllands Marc Dal Hende jubler over sin scoring på hovedstød i søndag aftens Superliga-kamp mod Brøndby IF. Foto: Henning Bagger

3. Derfor er FCM tophold

Selvom det næppe lykkes for FC Midtjylland at genvinde det danske mesterskab i fodbold, har den igangværende sæson bestemt været en succes. En af årsagerne er at midtjyderne laver masser af mål i forbindelse med dødboldsituationer. Ligeledes er det værd at bemærke, at deres skytter er effektive på hovedstød. Da Marc Dal Hende bragte FCM foran 1-0 i det niende minut, var det 16. gang, at midtjyderne siden Superliga-premieren sidste år i juli scorede på denne måde.