11.009 tilskuere på MCH Arena i Herning så AGF sikre sig en overraskende sejr på 3-1 over Superliga-topholdet FC Midtjylland, der i slutfasen fik brasilianeren Evander udvist.

Mustapha Bundu spillede en endnu en gang en stor kamp for AGF. Blandt andet lavede han to målgivende afleveringer.

1. FCM fik god stime ødelagt

Så gik den ikke længere for FC Midtjylland. Før kampen mod AGF havde de vundet otte gange i træk og ikke tabt siden nederlaget i september mod OB. Det lignede endnu en sejr, da cheftræner Brian Priskes tropper gik til pausen med en føring på 1-0. Men billedet vendte totalt i anden halvlegs første otte minutter, hvor AGF scorede ikke færre end tre gange. Trods nederlaget overvintrer FCM på Superligaens førsteplads.

2. AGF-fløj brillerede

Mustapha Bundu har haft et fremragende efterår, og har en væsentlig andel i AGF's succes. Mod FC Midtjylland var han leveringsdygtig i oplæg til Aarhus-klubbens første og tredje scoring. Ansigtsudtrkket undervejs i kampen signalerede ellers flere gange frustration, når han tog sig til sit ene lår. Det har det seneste stykke tid drillet ham og medført, at han flere gange har været tvunget til at udgå før tid, hvilket han i øvrigt også gjorde mod FCM.

FC Midtjylland-stopperen Erik Sviatchenko er af Superliga-trænerne kåret som 'Efterårets Profil'. Foto: Henning Bagger Vis mere FC Midtjylland-stopperen Erik Sviatchenko er af Superliga-trænerne kåret som 'Efterårets Profil'. Foto: Henning Bagger

3. Store klubber viser interesse

Det er ikke gået ubemærket hen i udlandet, at såvel FC Midtjylland som AGF har haft et spille- og resultatmæssigt stærkt efterår. Søndag aftens kamp på MCH Arena i Herning blev fulgt af repræsentater fra blandt andre de franske klubber Strasbourg og Lille. Hvem de havde kig blev ikke oplyst, men et godt bud er Erik Sviatchenko, der før kampen modtog fodboldmagasinet Tipsbladets pris 'Efterårets Profil'.