For første gang siden slutningen af juli lykkedes det for Sønderjyske at vinde en Superliga-kamp.

På hjemmebane blev Brøndby IF i en seværdig regnvejrskamp besejret 2-1.

1. Sønderjyske kan underholde

Sønderjyske har ry for at være et af Superligaens mest kedeligt spillede hold. Denne karakteristik holdt dog ikke stik mod Brøndby IF. Således var cheftræner Glen Riddersholms tropper leveringsdygtig i en omgang god, underholdende fodbold. Der blev fightet forbilledligt, ligesom der blev produceret adskillige store scoringschancer. At Brøndby blev besejret 2-1 kunne der intet indvendes imod, selvom Brøndby i første halvleg kunne føle sig snydt for et straffespark.

2. Back uden selvtillid

Johan Larsson var i fjor en af Brøndby IF's bedste spillere. Det er han ikke længere. Forårets ophold i den franske klub Guingamp var mislykket, og nu er svenskeren tilbage i Superligaen. Det må konstateres, at selvtilliden er pillet ud af ham. I optakten til Sønderjyskes scoring til 1-0 havde venstrebacken af uransagelige årsager listet sig over i Brøndby-forsvarets højreside, hvor han helkiksede en clearing, så Rilwan Hassan fik plads til at lave oplægget til Christian Jakobsens fuldtræffer. Efter pausen kørte han træt og blev 18 minutter før tid erstattet af Jens Martin Gammelby.

Brøndby-angriberen Kamil Wilczek ømmer sig efter at være blevet trådt over armen af Sønderjyskes Patrick Banggaard. Foto: Claus Fisker Vis mere Brøndby-angriberen Kamil Wilczek ømmer sig efter at være blevet trådt over armen af Sønderjyskes Patrick Banggaard. Foto: Claus Fisker

3. Wilczek er hårdhudet

Det må konstateres, at Kamil Wilczek er mere hårdhudet end de fleste. Efter et kvarters spil blev Brøndby IF's polske angriber Kamil Wilczek ved et hændeligt uheld trådt hårdt over venstre arm af Sønderjyske-stopperen Patrick Banggaards ene fod. Det var tydeligt, at det gjorde ondt, og straks efter blev de blødende rifter pakket ind i en mindre bandage. Kamil Wilczek kunne have valgt at blive udskiftet. Han blev dog på banen, men formåede ikke at gøre sig væsentligt bemærket.