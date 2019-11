AGF vandt knebent mod FC Nordsjælland søndag, hvor et straffespark var forskellen mellem to ret så ufarlige hold.

AGFs offensive profiler Mustapha Bundu og Patrick Mortensen reddede deres ellers dårlige indsatser ved henholdsvis at fremtvinge og omsætte et (tvivlsomt?) straffespark.

Her er tre ting, vi lærte af opgøret i Farum.

En søndagslur i Nordsjælland

I tilfælde af, at enten William Eskelinen hos AGF eller FCNs Nicolai Larsen havde fået dårlig nattesøvn op til søndagskampen, havde de intet at frygte. Søvnen kunne nemlig snildt være indhentet på banen i første halvleg, hvor der næsten var lagt op til, at de to målmænd kunne tage en powernap på 45 minutter. Kun tre afslutninger fandt vej til målrammen i kampens første halvleg, og det var søvndyssende. Både for Eskelinen, Larsen og resten af tilskuerne på Right To Dream Park.

William Eskelinen havde alt andet end travlt mellem klokken 14 og 14.45 denne søndag. Foto: Henning Bagger Vis mere William Eskelinen havde alt andet end travlt mellem klokken 14 og 14.45 denne søndag. Foto: Henning Bagger

AGF mangler en målmaskine

I en chancefattig kamp som den på Farum Park søndag eftermiddag er det vigtigt at have en spiller, der skal bruge en halv chance for at score et mål. Den bomber har AGF bare ikke. I første halvleg brændte Patrick Mortensen en enorm chance, da han på tæt hold stangede læderet forbi. Indtil videre har Mortensen scoret fem mål i 15 Superligakampe i denne her sæson. Afløseren Nicklas Helenius har kun sparket bolden i kassen... én gang. AGFs målfarlighed er alt for afhængig af Mustapha Bundu, der på trods af en flot sæson stadig skal arbejde på at svinge mindre i sine præstationer. Heldigvis for AGF fik de tilkæmpet sig et straffespark, som Patrick Mortensen satte ind efter 80 anonyme minutter.

Foto: Lars Møller Vis mere Foto: Lars Møller

Det klappede for klasse-Kofod

Magnus Kofod Andersen har efterhånden spillet en del kampe for FC Nordsjælland på trods af hans blot 20 år. Og hvis der er en, der er leder på det hold, er det midtbanespilleren. Søndag gjorde han alt det rigtige. Kofod valgte konsekvent den rigtige løsning, og når man er udstyret med en teknik som manden med nummer otte, ja, så sidder afleveringerne hver gang dér, hvor de skal. Det så legende let ud for Kofod, der også kronede indsatsen med et par vigtige bolderobringer på midten. Formentlig det næste store salgsobjekt i FC Nordsjælland.

Patrick Mortensen. Superliga fodbold på Right to Dream Park i Farum mellem FC Nordsjælland og AGF søndag den 3. november 2019. (Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Lars Møller Vis mere Patrick Mortensen. Superliga fodbold på Right to Dream Park i Farum mellem FC Nordsjælland og AGF søndag den 3. november 2019. (Foto: Lars Møller/Ritzau Scanpix 2019) Foto: Lars Møller