Brøndby kom mod FC Nordsjælland tilbage på vindersporet.

Efter to nederlag i streg mod først AGF og derefter FC Midtjylland slog de blå-gule FC Nordsjælland i en målrig og underholdende affære med 4-2.

FC Nordsjælland fortsætter sæsonens alt eller intet-tendens og har nu fire sejre og fire nederlag i ni kampe.

Her er tre ting, vi lærte i Brøndby:

Niels Frederiksens puslespil

Målmanden - tjek. Forsvaret - endelig tjek. Midtbanen - tjek. Angrebet næsten på plads. Startopstillingen i Brøndby giver mere eller mindre sig selv, når alle mand er klar: Den store akilleshæl har været forsvaret, men der skal meget til at rykke på den kæde, der spillede med stor sikkerhed mod Nordsjælland. Med tilgangen af Andreas Maxsø, Sigurd Rosted og Johan Larsson er de usikre positioner fikset, og på midtbanen var Mukhtar, Kaiser og Radosevic overbevisende, så det er egentlig kun i angrebet, der er et spørgsmålstegn. For hvem skal spille som tredje mand ved siden af Hedlund og Wilczek? Det kunne ligne Tibbling, når han er tilbage, for Jesper Lindstrøm var ikke god mod Nordsjælland.

Flemming Pedersens pisk

FC Nordsjællands træner er ikke som Niels Frederiksen ude i sit felt under hele kampen. Han er bare mere på sin stol, hvor han tager heftigt med noter, analyserer kampen og giver sine dessiner. Flemming Pedersen er tidligere blevet kritiseret for sin facon, men at han kan skære igennem, kan ingen i Nordsjælland i hvert fald være i tvivl om. Stjerneindkøbet Kian Hansen er i løbet af ugen kommet en gang for sent til træningen i Farum, og så er der ingen kære mor. Ud på bænken med ham.

Uhre ind og hurtige ude

Det blev en kort fornøjelse for Mikael Uhre. 12 minutter var, hvad det blev til, før han måtte lade sig udskifte med et vrid i højre ankel. Han var ellers kommet på banen i stedet for Jesper Lindstrøm, der som nævnt ikke fik vist i denne kamp, at han så absolut er ved at tilspille sig en startplads. Hvor længe Uhre må sidde ude, har vi til gode at finde ud af. Han slap for båren og kunne med lidt støtte selv gå rundt om banen og ud. Brøndby havde til kampen den gode nyhed, at Kevin Mensah var spilleklar igen, så det var lidt malurt i bægeret at få en ny skade i truppen.