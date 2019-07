Kampen mellem AGF og FC Midtjylland fik en dramatisk afslutning, da ny, svensk målmand kom til at koste dyrt i slutminutterne.

Her er tre ting, vi lærte om kampen, som endte 1-0 til FC Midtjylland.

1. Intet vulkanudbrud over Aarhus

Jon Thorsteinsson har været en farlig indskifter for AGF, siden han kom til fra Vendsyssel i juni. Mod FC Midtjylland kvitterede David Nielsen så den fine sæsonindledning ved at give den 20-årige kant chancen fra start.

Og det var tydeligt, at den aggressive og tekniske islænding var opsat på at bevise sit værd, og det sås blandt andet, da han ivrigt bad Casper Højer om at få lov at sparke et frispark i en farlig situation.

Men både frisparkets kvalitet og den store præstation udeblev, så den islandske vulkan må vente lidt endnu med at gå i udbrud over Aarhus.

2. Mester Jakob, hvor er du?

I søndagens opgør mod AGF var Jakob Poulsen igen henvist til bænken. For tredje gang ud af tre i denne sæson. Og denne gang kom han slet ikke på banen.

Dermed kan vi snart konkludere, at cheftræner Kenneth Andersen definitivt har besluttet, at den 36-årige FCM-anfører ikke skal spille nogen stor rolle for ulvene denne sæson.

Spændende ser det dog også ud med den dynamiske midtbanetrio Okosun, Onyeka og Evander. Alle tre har på hver deres måde en god evne til at komme i farlige situationer omkring feltet, og det gør det svært og uforudsigeligt for modstanderholdet.

AGF's målmand William Eskelinen laver straffespark og modtager gult kort i 3F Superligakampen mellem AGF og FC Midtjylland på Ceres Park i Aarhus , søndag den 28. juli 2019. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere AGF's målmand William Eskelinen laver straffespark og modtager gult kort i 3F Superligakampen mellem AGF og FC Midtjylland på Ceres Park i Aarhus , søndag den 28. juli 2019. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

3. Uha, uha – skal han udfylde målmandshandskerne i Aarhus?

Da polske Kamil Grabara rejste tilbage til Liverpool efter sidste sæson, skabte det stor bekymring i Aarhus. Hvem skulle nu udfylde de sikre målmandshandsker i AGF?

Svaret står til at blive svenske William Eskelinen. Den 22-årige målmand blev for nyligt købt i svenske GIF Sundsval og fik søndag sin debut mod FC Midtjylland.

Her startede den langhårede svensker godt, men langsomt så han mere og mere usikker og nervøs ud i sine aktioner, og han var tæt på at give et mål væk i anden halvleg efter en klodset aflevering.

I slutningen af kampen gik det så helt galt, da han var skyld i et straffespark, som sikkert blev eksekveret af Evander. En forfærdelig start for den unge målmand!