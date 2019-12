Søndag eftermiddags Superliga-kamp på Ceres Park i Aarhus mellem AGF og Lyngby BK endte 1-1.

6.138 tilskuere så en kamp, der blev spillet på en ujævn bane. Det betød, at der ikke blev budt på poleret fodbold.

1. Lyngby er AGF's skrækmodstander

Lyngby BK må være AGF's skrækmodstander. I de seneste 10 indbyrdes opgør har aarhusianerne kun vundet en enkelt kamp. I søndagens indbyrdes opgør kom Lyngby bedst fra start og bragte sig tidligt foran 1-0. Men et kvarter før pausen udlignede Patrick Mortensen til 1-1 på hovedstød efter holdkammeraten Casper Højer Nielsen forinden havde banket bolden på overliggeren direkte på frispark.

2. Corlu kan drible og sparke

Det var godt set af ledelsen i Lyngby BK, da de i sommer valgte at leje Brøndby-spilleren Rezan Corlu. Efter en længere dribletur bragte han med et veltimet spark Lyngby BK foran 1-0 mod AGF allerede efter seks minutters spil. Hermed har han i indeværende sæson scoret fire gange og leveret fem målgivende afleveringer. Rezan Corlu har kurdiske aner og har tidligere været på kontrakt i den italienske Serie A-klub Roma, der kun benyttede ham på sit U19-mandskab.

Spillerne på AGF's nuværende førstehold minder AGF-ikonet Bjarke Gundlev, der netop er død. Foto: Ernst van Norde Vis mere Spillerne på AGF's nuværende førstehold minder AGF-ikonet Bjarke Gundlev, der netop er død. Foto: Ernst van Norde

3. AGF ærer sine helte

I traditionsklubben AGF sætter man pris på sine helte. Før kampen blev netop afdøde Bjarke Gundlev mindet med et minuts stilhed. Han blev 88 år gammel og spillede back, da AGF tre gange i 1950'erne vandt DM-guld. Imidlertid må AGF's ledelse have glemt at orientere stadion-naboerne. Under ceremonien kunne man tydeligt høre speakeren på Jydsk Væddeløbsbane råbe navnene på deltagerne i Decemberløbet op.