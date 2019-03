7.958 tilskuere på Ceres Park i Aarhus så OB besejre AGF i mandag aftens Superliga-kamp.

Resultatet betyder, at OB er klar til mesterskabsslutspillet, mens AGF sandsynligvis skal ud at spille kampe for at undgå nedrykning. Mens AGF i grundspillets sidste runde på søndag møder AaB, skal OB duellere mod Randers FC.

1. OB klar til mesterskabsslutspillet

OB besejrede AGF 2-1 og er dermed kvalificeret til Superligaens mesterskabsslutspil. Det lignede ellers AGF-sejr, da Kasper Lunding i begyndelsen af anden halvleg bragte hjemmeholdet foran 1-0. Men OB-spillerne nægtede at give op og sikrede sig sejren takket været scoringer af Bashkim Kadrii og Troels Kløve.

2. Sekundær rolle til AGF-topscorer

Ganske vist er Jakob Ankersen i indeværende Superliga-sæson mest scorende AGF'er med seks fuldtræffere. Men det må konstateres, at han i øjeblikket ikke er blandt favoritterne hos aarhusianernes cheftræner David Nielsen. Da AGF i sidste spillerunde mod Vendsyssel FF spillede 2-2, blev han udskiftet i det 68. minut, mens han mod OB først kom på banen midt i anden halvleg.

3. Grytebust bliver savnet

Endnu engang fik Sten Grytebust leveret bevis for, at han er en glimrende målmand. Blandt andet regererede han med stor autoritet i feltet. Forhindre Kasper Lunding i at score kunne han dog ikke, da Oliver Lund kiksede et indgreb, og dermed gav den unge aarhusianer masser af plads. Fra det fynske forlyder det, at man i OB ikke kan honorere Sten Grytebusts økonomiske krav. Derfor er det mest sandsynlige, at han ved kontraktudløb til sommer afløses af enten Oliver Christensen eller Mandé Sayouba. Og hvor ender Sten Grytebust så? Måske i enten FC København eller Brøndby IF!