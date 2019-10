FC København vandt den underholdende Superliga-kamp på Ceres Park i Aarhus over AGF 2-1.

Mens Dame N'Doye scorede begge FCK's mål, blev Jon Thorsteinsson noteret for AGF's.

Sejren betyder, at FCK fortsat ånder topholdet FC Midtjylland i nakken.

1. AGF har et FCK-kompleks

Det kan ikke påstås, at FC København er AGF's yndlingsmodstander. Mandag aften løb cheftræner David Nielsens tropper endnu engang ind i et nederlag mod Ståle Solbakkens ditto. Seneste AGF-sejr over FCK hentede aarhusianerne 15. august 2009. Men det var tæt på, at AGF havde fået det ene point eftersom Nicklas Helenius i slutfasen havde et skud, der ramte stolpen.

FCK-angriberen Dame N'Doye jubler over sin scoring til 1-0 mod AGF. Foto: Henning Bagger Vis mere FCK-angriberen Dame N'Doye jubler over sin scoring til 1-0 mod AGF. Foto: Henning Bagger

2. Flot comeback

Dame N'Doye fik et fornemt comeback i FCK-trøjen. Han var foretrukket i startopstillingen i stedet for Pieros Sotiriou, og efter et kvarters spil bragte han de forsvarende danske mestre foran 1-0. Hans scoringsmæssige optur fortsatte efter pausen, hvor i 51. minut gjorde det til 2-0. Det var første gang siden august, at den 34-årige senegaleser var i aktion. Således har han siden FCK's tabte kamp i Champions League-kvalfikationen mod Røde Stjerne fra Serbien været ude på grund af en knæskade.

3. Stage upopulær i Aarhus

Jens Stage skiftede i sommerens transfervindue fra AGF til FC København. Det indbragte den aarhusianske Superliga-klub en betragtelig sum penge. Alligevel er midtbanespilleren ikke særlig populær i den østjyske storby. Et kvarter før kampen læste stadionspeaker Nick Horup navnene på spillerne op, og da Jens Stages navn blev nævnt igangsatte de mest hårdkogte AGF-supportere en pibekoncert, der blev gentaget undervejs i kampen, når han var i boldberøring.