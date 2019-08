7.162 tilskuere på Ceres Park så AGF besejre AC Horsens 2-0.

Nicklas Helenius og Mustapha Bundu scorede aarhusianernes mål.

Undervejs i kampen udgik AGF-stopperen Jesper Juelsgård.

Tilsyneladende har han brækket en knogle i sin ene hånd.

1. AGF ud af krisen

Så lykkedes det langt om længe for AGF igen at vinde i Superligaen. Efter at have tabt til FCK, FCM og Lyngby samt spillet uafgjort mod Hobro og Sønderjyske i de første fem spillerunder, kom sæsonens første sejr i hus mod AC Horsens. Det var fuldt fortjent. Defensiv stod Backman & co. solidt og i angrebet fungerede samarbejdet mellem de to målscorere, Nicklas Helenius og Mustapha Bundu, fremragende.

2. Tamt Horsens-hold

AC Horsens-træner Bo Henriksen forsøgte med masser af råb fra sidelinien at skabe lidt gejst. Missionen mislykkedes. Defensivt har Horsens præsteret bedre, og offensivt så man stort set intet til angrebsduoen Nicolai Brock-Madsen samt Rune Frantsen. Værste præstation stod stopperen Malte Kiilerich for, da han momentet før AGF's scoring til 1-0 kiksede opdækningen. Det betød, at han i pausen på det nærmeste blev flået ud og erstattet af Erhan Masovic.

Nicklas Helenius bragte AGF foran 1-0 få sekunder før pausen. Foto: Henning Bagger Vis mere Nicklas Helenius bragte AGF foran 1-0 få sekunder før pausen. Foto: Henning Bagger

3. AGF-supportere hader mandagskampe

For fjerde gang i denne sæsons første seks spillerunder havde Divisionsforeningens programudvalg placeret en AGF-kamp mandag aften. Dette tidspunkt bryder den århusianske klubs supportere sig ikke om. I protest forholdt de sig derfor i total ro de sidste minutter af første halvleg. Tavsheden blev dog brudt få sekunder før pausen, da Nicklas Helenius bragte hjemmeholdet foran 1-0.