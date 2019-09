Mens AaB kæmpede med anførerskader, skrev AGF sig søndag ind i historiebøgerne.

Her er tre ting, vi lærte fra AGF's 3-0-sejr over AaB.

1. Månedens spiller var savnet hos AaB

Lucas Andersen var netop blevet kåret til månedens spiller i Superligaen, da søndagens holdkort afslørede, at han ikke skulle spille mod AGF. En lyskenskade holdt ham ude, og AaB-anføreren var i den grad savnet. AaB havde store problemer med at holde fast i bolden og skabe struktur på offensiven, og især Kasper Kusk savnede sin legekammerat. Flere gange prøvede han at tage sagen i egen hånd, men manglede lige det sidste for at bryde igennem AGF's defensiv. Mon ikke han – og resten af AaB – krydser fingre for, at Lucas Andersen snart er klar igen?

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

2. AGF-defensiv skrev historie

Med rent bur mod AaB skrev AGF søndag klubhistorie med hele fem clean sheets i streg i Superligaen. Den flotte bedrift kan især tilskrives svenske Nicklas Backman, som gjorde comeback for en måned siden mod Sønderjyske. Siden har AGF holdt buret rent i samtlige kampe med den svenske forsvarsklippe i opstillingen. Sammen med Frederik Tingager udgør den rutinerede anfører en solid forsvarsmur, og det betød, at målmand Aleksandar Jovanovic, som AGF netop har lejet hjem igen efter William Eskelinens skade, ikke havde det store at se til mod AaB. Det bliver spændende at se, om AGF kan fortsætte clean sheet-togtet på fredag mod OB.

Foto: Ernst van Norde Vis mere Foto: Ernst van Norde

3. Hviler der en forbandelse over anførerbindet i AaB?

AaB's hjemvendte søn, Rasmus Thelander, fik for første gang i sæsonen chancen fra start mod AGF, og samtidig overtog han anførerbindet fra skadede Lucas Andersen. Det blev mildt sagt ingen succes. Allerede efter fem minutter lignede det, at Thelander pådrog sig en mindre skade, men han humpede videre og kostede især dyrt ved AGF's andet mål, hvor han blev overløbet af Bundu efter en ellers ufarlig, lang bold. Efter en skidt præstation lod Thelander sig endelig udskifte kort før halvleg, og spørgsmålet er, hvem der tør overtage anførerbindet i AaB næste gang?

Foto: Ernst van Norde Vis mere Foto: Ernst van Norde