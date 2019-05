10.118 tilskuere på Ceres Park i Aarhus så AGF besejre AaB.

Det var fuldt fortjent. Således var aarhusianerne spilstyrende, ligesom de i Mustapha Bundu havde kampens bedste spiller.

1. AGF er uovervindelige

AGF sikrede sig en sejr på 2-0 over AaB, og er dermed klar til at møde Randers FC i playoff-finalen om at få en altafgørende kamp om adgangsbillet til Europa League-kvalifikationen mod Superliga-mesterskabsspillets nummer tre. Sejren var AGF's syvende i træk, og det er vel ikke helt forkert at sige, at aarhusianerne i øjeblikket på er uovervindelige. Til gengæld er sæsonen slut for AaB, der efter en række skuffende resultater den seneste måned nu kan gå på sommerferie.

2. Bundu greb chancen

22-årige Mustapha Bundu, der er statsborger i det afrikanske land Sierra Leone, bliver bedre og bedre. Mod AaB viste han sig fra sin bedste side med en række glimrende driblinger og et konstant drev fremad på banen. Højdepunktet kom i det 37. minut, hvor han efter en kraftfuld tur opad højreflanken spillede Bror Blume fri til scoring. Hans AGF-kontrakt udløber i sommeren 2021, men mon ikke ledelsen i den aarhusianske klub satser på en snarlig forlængelse. 20 minutter før tid løb han tør for kræfter, og blev udskiftet.

Kasper Risgård, i midten, og Rasmus Würtz med nummer 8 på ryggen var i AaB's startopstilling i søndag aftens playoff-kamp mod AGF om en adgangsbillet til Europa League-kvalifikationen. Foto: Ernst van Norde Vis mere Kasper Risgård, i midten, og Rasmus Würtz med nummer 8 på ryggen var i AaB's startopstilling i søndag aftens playoff-kamp mod AGF om en adgangsbillet til Europa League-kvalifikationen. Foto: Ernst van Norde

3. AaB-legender vil blive savnet

Rasmus Würtz og Kasper Risgård har for sidste gang optrådt på AaB's førstehold. Veteran-duoen var for første gang i umindelige tider med i startopstillingen mod AGF, og den opgave klarede de tilfredsstillende. Mens Rasmus Würtz formentlig fortsætter i AaB efter sommerferien som mentaltræner for en mindre gruppe spillere, gættes der på, at Kasper Risgård skal være fodboldkommentator på en af de danske tv-kanaler.