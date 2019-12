3.791 tilskuere på Aalborg Portland Park så FC Nordsjælland besejre AaB 3-1 i fredag aftens Superliga-kamp.

Resultatet betyder, at FC Nordsjælland og AaB slutter efteråret med hver 28 point, hvilket i skrivende stund er ensbetydende med en delt femteplads.

1. FCN brød Aalborg-forbandelse

FC Nordsjælland har de seneste år haft det svært på Aalborg Stadion mod AaB. Før fredag aftens kamp havde de i seks indbyrdes opgør ikke vundet en eneste gang. I første halvleg var FC Nordsjælland klart bedre end AaB. Således var det ikke ufortjent, at de gik til pausen med en føring på 2-0. Et kvarter før tid reducerede AaB til 1-2. Scoringen betød at kampens afslutning blev hektisk. AaB pressede på, mens FC Nordsjælland forsvarede med næb og kløer - og øgede føringen i tillægstiden på et glimrende frisparksmål af Mikkel Rygaard.

2. Ghanesisk guld

FC Nordsjællands 19-årige ghanesiske angriber Mohammed Kudus viste sig mod AaB fra sin allerbedste side. Eksempelvis var der blot spillet tre minutter af kampen, da han midt i straffesparksfeltet modtog bolden. Han havde masser af tid til selv at forsøge sig med et skud, men i stedet vippede han smart bolden henover hjemmeholdets stopperduo og videre til Mathias Rasmussen, der kanonerede den ind i netmaskerne.

3. Ineffektive nordjyder

AaB har store ambitioner. I indeværende sæson går målsætningen i retning af en top 6-placering, mens man i de kommende vil spille med om medaljerne. Skal drømmen realiseres, er det bydende nødvendigt, at effektiviteten i driblinger, tacklinger og afslutninger bliver meget bedre end tilfældet var i kampen mod FC Nordsjælland. Her var AaB-tilhængerne så utilfredse med præstationen, at der i perioder blev buhet massivt.