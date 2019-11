FC Midtjylland konsoliderede med sejren på 1-0 over AaB førstepladsen i Superligaen.

6.305 tilskuere overværede på Aalborg Portland Park den hårdt spillede kamp, hvor Frank Onyeka blev matchvinder med sin scoring i det 11. minut.

1. FCM er bedst på udebane

Med sejren på 1-0 over AaB er FC Midtjylland fortsat ubesejret på udebane i indeværende Superliga-sæson. At det forholder sig således skyldes ikke mindst, at der på FCM-holdet er styr på defensiven. Stopperen Erik Sviatchenko styrede de bageste tropper med stor autoritet, og han havde også et par velkvalificerede afslutningsforsøg på hovedstød.

2. AaB har et angrebsproblem

Det var ikke meget AaB fik skabt offensivt. Lucas Andersen var placeret som eneangriber, men han formåede stort set kun at gøre sig bemærket med et stolpeskud. Formmæssigt virker han knap så skarp som tidligere i sæsonen, og inden han løb ind i en skade. Med til historien om AaB's manglende offensive kvaliteter netop nu hører, at de mod FC Midtjylland var uden den skadede angrebsduo Tom van Weert og Mikkel Kaufmann.

FC Midtjyllands cheftræner Brian Priske, til venstre, hilser på AaB's cheftræner Jacob Friis før søndagens Superliga-kamp i Aalborg. Foto: Henning Bagger Vis mere FC Midtjyllands cheftræner Brian Priske, til venstre, hilser på AaB's cheftræner Jacob Friis før søndagens Superliga-kamp i Aalborg. Foto: Henning Bagger

3. Midtjyder har empati

Det må konstateres, at FCM's supportere har empati. I optakten til kampen sendte de bag det ene mål med bannerbeskeden »De bedste tanker til familien Friis« en opmuntrende hilsen til AaB's cheftræner, der de seneste par uger har været fraværende til kamp og træning på grund af sin tre-årige datters leukæmi-sygdom. I øvrigt bemærkede Jacob Friis hilsenen eftersom han var tilbage på trænerbænken, selvom datteren fortsat lægebehandles på hospitalet i Skejby ved Aarhus.