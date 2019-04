6.162 tilskuere så FC Midtjylland få uafgjort 2-2 i søndag eftermiddags Superliga-kamp over Esbjerg fB.

Frank Onyeka bragte FC Midtjylland foran 1-0, mens Yuri Yakovenko udlignede til 1-1.

Det lignede FCM-sejr, da Jakob Poulsen direkte på hjørnespark scorede til 2-1, men på et mål i dommerens tillægstid scorede Rodolph Austin til 2-2.

1. FCM uden mesterskabsklasse

FC Midtjylland leverede en alt andet end overbevisende indsats i Superliga-udekampen mod Esbjerg. Således satte de i mesterskabs-duellen mod FC København to vigtige point til. Samtidig var holdets præstation et pænt stykke under vanlig standard. Måske hænger dette sammen med, at midtjyderne tidligere på ugen brændte kasser af 'krudt' af i den vundne pokalsemifinale mod OB.

2. Vestjysk forbandelse

Det kan ikke påstås, at Esbjerg fB har FC Midtjylland som ønskemodstander. Efter søndagens kamp på Blue Water Arena har vestjyderne i de seneste 20 Superliga-kampe ikke vundet en eneste gang over de regerende danske mestre. Seneste sejr blev erobret 11. april 2010, hvor Esbjerg vandt 2-1. Efter første halvleg så det ellers ud til, at 'forbandelsen' var ved at blive brudt. I denne periode af kampen var Esbjerg fB bedre end FCM, der imidlertid spillede sig op efter pausen.

Esbjerg fB har lejet Carlo Holse i FC København. Foto: LUKAS KABON Vis mere Esbjerg fB har lejet Carlo Holse i FC København. Foto: LUKAS KABON

3. Holse viste gode takter

Da Esbjerg fB for en uge siden tabte 0-1 til FC København, fik lejesvenden Carlo Holse ikke spilletid for vestjyderne. I et tweet gav FCK, hvor han er på kontrakt frem til sommeren 2022, denne forklaring: »Han er spilleberettiget og det er Esbjergs valg, om han spiller. Alle tre parter var dog, da aftalen blev indgået, enige om, at det ville bedst, hvis han ikke spillede i evt kampe mod FCK, da der potentielt kunne opstå situationer«. Men mod FC Midtjylland var angriberen tilbage i Esbjergs startopstilling. Og han viste gode takter. Blandt andet havde han et par nærgående afslutningsforsøg.