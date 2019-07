Stadig skønhedsfejl i FCK-defensiven

FC Københavns forsvar var markant bedre fredag aften end i premieren mod OB. Og meget af det kan tilskrives Andreas Bjelland.

Den erfarne stopper havde det dyre nyindkøb Victor Nelsson ved sin side, og så var mange af de grumme fejl fra kampen mod OB væk, hvor man var heldige med kun at lukke to mål ind.

Guillermo Varela og Victor Nelsson havde et par svipsere i første halvleg, og mod slutningen af kampen tog defensiven et par blundere, hvor FCK blev reddet af en offside og en uskarp Tobias Sana. Den sidder ikke i skabet endnu.

Viktor Fischer stod for assist til begge FCK-mål fredag aften. Foto: Anders Kjærbye/ Ritzau Scanpix Vis mere Viktor Fischer stod for assist til begge FCK-mål fredag aften. Foto: Anders Kjærbye/ Ritzau Scanpix

I aften var Fischer Superligaens bedste

Viktor Fischer var her, dér og alle vegne i Telia Parken.

Fra venstre kant gik han ind i banen, ned i banen og fordelte det offensive spil. Assisten til Pierre Bengtsson var milimeterpræcis. Detaljen på Munksgaard før assistern til 2-0 var magisk, og nu er han på tre assister af slagsen for sæsonen. Og så var han også nede at trække en offside på en AGF-omstilling. Det kan han også.

Der var så sindssygt meget, der gik igennem Fischers flødefødder. Det tidligere AGF- og FC Midtjylland-talent viste virke det niveau frem, der kan få de, der mener, at han er Superligaens bedste spiller til at smile bredt.

AGF skal handle

FCK på udebane er måske ikke det mest fair at måle AGFs niveau på, for det er naturligvis ikke dem, de skal konkurrere med i håbet om top seks.

Kampen viste dog alligevel et par ting, som David Nielsen givetvis er bekymret over. Mustafa Amini var gæsternes bedste på midtbanen, og det blev bedre offensivt, da Tobias Sana og Jon Dagur Thorsteinsson kom på banen. Men er bredden god nok?

Og så er der forsvaret, hvor Alexander Munksgaard havde en hård dag på kontoret over for Viktor Fischer. Er der kvalitet nok til top seks her? Det må de overveje i Aarhus.