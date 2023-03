Lyt til artiklen

OB mistede denne vinter Issam Jebali og Armin Gigovic, og mere og mere tyder på, at klubben til sommer skal vinke farvel til endnu en stjerne.

Anfører Jeppe Tverskov har kontraktudløb efter denne sæson, og trods gentagne forsøg på at lukke en forlængelse med en af de vigtigste spillere i truppen er det ikke lykkedes.

Nu har den 29-årige spiller skiftet agent i et forsøg på at få styr på fremtiden med kun lidt over tre måneder til kontraktudløb i den fynske klub.

Fremadrettet vil Superliga-anføreren blive repræsenteret af agenten Christian Bysted, der også har netop Issam Jebali i folden, og agenten har med succes flyttet andre spillere til markeder, som stadig har åbent på nuværende tidspunkt.

Jeppe Tverskov har kontraktudløb med OB om tre måneder. Foto: Henning Bagger Vis mere Jeppe Tverskov har kontraktudløb med OB om tre måneder. Foto: Henning Bagger

Det gælder blandt andet i Japan, hvor Issam Jebli og Kasper Junker nu folder sig ud.

Jeppe Tverskovs kursskifte tyder på, at han skal have sit første udlandseventyr opfyldt, og det ser mere end svært ud med en forlængelse i OB, selv om det ikke kan udelukkes.

Han har spillet i OB siden 2016, og det er bortset fra en enkelt kamp blevet til næsten fuld tid i alle runder af Superligaen.

Således også fredag, hvor han var med til at spille klubben tættere på mesterskabsslutspil med en sejr over AaB.