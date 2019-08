Et spektakulært muligt comeback lurer fortsat i Brøndby IF.

Her står klubbens tidligere anfører Johan Larsson på spring for at vende tilbage i gult og blåt efter et mislykket ophold i franske Guingamp.

Gennem det meste af sommeren har der været kontakt og forhandlinger mellem den tidligere Brøndby IF-profil og klubbens sportslige ledelse.

Men økonomien er ifølge B.T. Sports informationer et springende punkt, som adskiller parterne, og som kan forpurre hele transfer-aktionen. Det kan man høre i ugens udgave af podcasten 'Transfervinduet'.

Brøndby IF med fodbolddirektør Carsten V. Jensen i spidsen vil gerne forstærke højre forsvarsside med den 29-årige svensker, som havde stor succes i klubben gennem fire år, inden han skiftede til fransk fodbold i vinter.

Og Johan Larsson vil gerne 'hjem' til Brøndby IF, som han sågar har set spille i sommerens løb. Han forlanger dog en løn, som langt overstiger det, Brøndby IF vil acceptere.

Ifølge B.T. Sports kilder skulle beløbet 550.000 kroner om måneden være i spil, hvilket ville sende Larsson op blandt Superligaens bedst betalte spillere.

Larsson har ikke længere lov til at udnytte den såkaldte forskerordning, hvorfor han vil blive trukket i skat på lige fod med andre. Samtidig vil det muligvis være en af de sidste store kontrakter, han kan lave i sin karriere. Han er desuden kontraktfri. Derfor det høje lønkrav.

På Vestegnen ser de den blonde svensker som en forstærkning på højreback-pladsen, hvor Jens Martin Gammelby ikke har imponeret.

