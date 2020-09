Det har ikke været en bragende succes med Karlo Bartolec i FC København endnu.

Den kroatiske back blev hentet til som en stjerne i FC Nordsjælland og med kroatiske landskampe på cv'et, men et år senere er Bartolec blot reserve i FC København. Og sådan en situation er noget, der bliver holdt øje med i andre klubber.

Karlo Bartolecs navn er med andre ord ikke blevet helt koldt af blot at starte inde i 13 af 36 Superliga-kampe i sidste sæson, for ifølge B.T.s fodboldpodcast 'Transfervinduet' har to klubber forhørt sig i den 25-årige kroats bagland om hans situation.

Græske PAOK har været mest konkret i deres interesse, men klubben havde til at starte med udelukkende interesseret i en mulig lejeaftale. Siden har PAOK sikret sig et europæisk gruppespil og dermed mange millioner med kvalifikationen til minimum Europa League – og med en eventuel sejr i playoffen altså også en tur i Champions League. Det giver flere penge at handle for.

Serie A-klubben Crotone har også forhørt sig om Bartolecs interesse i et skifte, men de har fået beskeden, at kroaten indtil videre arbejder videre på at få chancen og gribe den i FC København.

Det har nemlig aldrig været meningen for FC København eller Karlo Bartolec selv, at backen skulle tage et skridt til siden efter opholdet i København. Tværtimod var der – som med så mange andre FCK-indkøb – en plan om at spille et par år i klubben og siden blive solgt videre til en topliga i Europa.

Lige nu er situationen dog en anden for Bartolec, der kan se konkurrenten Guillermo Varela løbe med langt det meste spilletid på højre back. Og derfor kan et skifte komme i spil, hvis ikke den situation ændrer sig, inden transfervinduet lukker 5. oktober.

