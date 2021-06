Et stensikkert tilbud fra en stor Bundesliga-klub eller løftet om et skifte til selveste Barcelona.

Sådan et dilemma ville nok kunne knække de fleste fodboldteenagere, og for Superliga-raketten Kamaldeen Sulemana var det virkelighed i vinter, kan B.T.s fodboldpodcast 'Transfervinduet' nu afsløre.

Den ghanesiske offensivspiller, der denne sommer tiltrækker sig enorm interesse fra især Ajax, men også Manchester United, var meget tæt på et vinterskifte.

I januars transfervindue bød Leverkusen i omegnen af 10 millioner euro på Kamaldeen Sulemana, og det bud var så stort, at FC Nordsjælland havde lovet, at man så ville gå videre med det til spilleren selv.

Kamaldeen Sulemana skulle med andre ord selv træffe en beslutning om, hvorvidt han ville blive i FC Nordsjælland eller tage imod det helt konkrete tilbud fra Leverkusen.

Det kunne lyde som en ukompliceret beslutning, men ikke for ghaneseren, der dengang var uden fast agent og derfor i stedet lyttede til flere bejlende agenter med store armbevægelser.

Der var naturligvis rift om at få Kamaldeen Sulemana i stalden. En kamp om at få et af de mest eftertragtede fodboldtalenter, som samtidig står direkte salgsklar inden for en overskuelig fremtid, er værd at vinde for agenter.

Det er en pengemaskine, og det kræver gode overtalelsesevner at lokke ham til at underskrive agentaftalen med dertilhørende op mod 10 procent af lønnen.

I Kamaldeen Sulemanas tilfælde betød det konkret i vinter, at nogle agenter ifølge 'Transfervinduets' oplysninger også slog ekstremt stort brød op.

Mens FC Nordsjælland videreformidlede det helt konkrete tilbud fra Leverkusen, blev Kamaldeen Sulemana samtidig fortalt af nogen af disse agenter om, at han ikke skulle takke ja, da de ville kunne skaffe ham et skifte til selveste Barcelona denne sommer.

Sådan et skifte hænger ikke på træerne og er en drøm for mange fodboldspillere. Og efter noget tænketid blev det derfor et nej til Leverkusen fra Kamaldeen Sulemana, der siden har fået sig en fast agent.

Og denne sommer er det altså ikke Barcelona, men Ajax og også Manchester United, der nævnes som de store bejlere til den nu 19-årige komet, der forventes at forlade Superligaen, inden transfervinduet lukker.