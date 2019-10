Han er blandt Brøndby IF's absolut bedste og vigtigste spillere i denne sæson, men allerede til sommer kan han være væk.

Dominik Kaiser har nemlig kontraktudløb med superliga-klubben til sommer, hvorfor han efter nytår kan begynde at forhandle med en ny klub.

Tyskerens bagland afviser dog ikke, at fremtiden ud over denne sæson sagtens kan være i den gule og blå trøje.

Men det kræver, at klubben kommer på banen med et forhandlingsudspil i forhold til en ny og længere kontrakt, for der er andre bejlere, der byder sig til. Det kan man høre mere om i denne uges udgave af B.T.s podcast 'Transfervinduet'.

»Ingen fra Brøndby har kontaktet ham eller mig for at snakke. Ikke endnu. Jeg venter ikke på dem. Det er op til dem. Det er ikke op til mig at tilbyde dem en ny kontrakt for spilleren,« siger Dominik Kaisers agent, Dirk Lips, til 'Transfervinduet'.

Dominik Kaiser blev hentet til Brøndby IF i sommeren 2018 som en af daværende træner Alexander Zornigers nøgleindkøb. Efter en svær start i klubben blomstrede den rutinerede tysker op i løbet af foråret – efter Zornigers fyring – og i denne sæson har han med sine seks scoringer og gode spil vist sig som en nøglespiller.

»Det gode i mine øjne er, at han mi beviser, at han ikke er en spiller, som kun spillede, fordi Alexander Zorniger var der. Så længe ingen fra Brøndby har kontaktet mig, behøver jeg ikke at tænke på, hvad vi ønsker,« siger Kaisers agent.

De gode præstationer har kastet interesse af sig fra klubber uden for Danmark. Ifølge B.T. Sports oplysninger er Kaiser-lejren blevet kontaktet af blandt andet klubber i Tyskland.

B.T. Sport erfarer også, at man i Brøndby har en plan om at tilbyde Kaiser en ny og længere kontrakt, men der skal skrues lidt ned for den store hyre, som den tidligere Bundesliga-spiller indkasserer. Udspillet lader dog tilsyneladende vente på sig.

Den 31-årige midtbaneprofil overvejer derfor nu alle muligheder, men han vil også gerne blive i Brøndby IF, da han er glad for at være i klubben og bo i København.

»Der er interesse for ham, men det er ikke fra Brøndby indtil videre. Jeg skal gøre mit arbejde. For at være ærlig, så er alt muligt. Han har det godt der, og han er glad for at være i Danmark. Hvis de kontakter mig for at snakke, ville jeg være klar til at tale om det. Vi er meget åbensindede. Hans mål er at fortsætte på den måde, som han har gjort det indtil nu,« siger Dirk Lips.

