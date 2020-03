Her kan du høre seneste udgave af B.T.s podcast 'Transfervinduet'

Et midtbanetalent fra Norge og en hot svensk angriber.

Brøndby IF ligger ikke på den lade side i jagten på nordiske talenter til førsteholdet. Således bliver Superliga-storklubben kædet sammen med et norsk midtbanetalent og en ung svensk angriber.

Særligt den norske midtbanespiller Kaloyan Kalinov Kostadinov på kun 17 år, som spiller i Sandnes Ulf, har vakt Brøndby IFs interesse, kan man høre i denne uges udgave af podcasten 'Transfervinduet'.

Det er den norske avis Aftenposten, som melder, at Brøndby IF er en af flere interesserede klubber. Hos svenske Fotbollskanalen kan man læse, at vestegnsklubben også har scoutet angriberen Oskar Fallenius i Brommapojkarna.

Det er den svenske klubs sportschef, Peter Kisfaludy, som fortæller, at Brøndby-scouten John Møller har set den 18-årige Oskar Fallenius i aktion ved flere lejligheder siden sidste sommer.

Senest var han til stede, da Brommapojkarna mødte Hammarby i den svenske pokalturnering i søndags for at se U19-landsholdsspilleren fra Sverige.

»Jeg sad med John Møller, og de synes, at han er meget interessant. De er interesserede og har fulgt ham gennem længere tid nu. De synes, at han har et internationalt snit, og han er meget dygtig,« siger sportschefen i den svenske klub, som spiller i den tredjebedste række.

Ifølge B.T.s oplysninger er norske Kaloyan Kalinov Kostadinov dog umiddelbart et større talent, hvorfor Brøndby kan forvente konkurrence fra andre klubber, hvis de vil have fingrene i ham.

Den 17-årige nordmand med de bulgarske rødder spiller til daglig i Sandnes Ulf fra den næstbedste norske række, og ud over Brøndby er Molde og Stabæk angiveligt også interesserede i at tilknytte ham, skriver Aftenposten.

