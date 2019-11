FC Midtjyllands Sammy Skytte er særdeles interessant for den norske topklub Bodø/Glimt.

Det kommer frem i denne uges podcast 'Transfervinduet'.

Den 22-årige danske midtbanespiller blev i juli udlejet til Stabæk på en etårig kontrakt, og her er det gået så godt, at Bodø/Glimt har rettet henvendelse til spillerens bagland og vist deres interesse.

Sammy Skytte fik sit gennembrud i Superligaen for Silkeborg i sæsonen 2017-2018, hvor han for alvor fik tilspillet sig en fast plads på holdet, men klubben rykkede ned. FC Midtjylland havde dog set nok til at slå til med en femårig kontrakt. Dengang udlejede FC Midtjylland ham straks til Horsens på en etårig aftale på et tidspunkt, hvor Bodø/Glimt ifølge B.T.s oplysninger allerede var inde i billedet.

I Horsens fik Sammy Skytte opbygget sin fysik, og den har han taget med sig og blot bygget videre på i Stabæk, hvilket har imponeret Bodø/Glimt, der i weekenden kan vinde sølv i Eliteserien.

Da Sammy Skytte i juli skiftede til Stabæk på en etårig lejeaftale, stod det ret så skidt til for den norske klub, der på det tidspunkt kun lå et point fra 14.-pladsen, som skal ud i playoff i kampen for at undgå nedrykning.

Siden har den 22-årige danske midtbanespiller bidraget med 12 kampe, og nu ligger Stabæk meget solidt til i tabellen på en ottendeplads og har her inden sidste runde i weekenden for længst sikret sig livet i rækken.

Ikke mindst fordi Sammy Skytte har præsteret på et niveau, hvor han ikke blot bruger sin stærke fysik godt, men også har vist sin gode boldomgang, hvilket har givet opmærksomhed fra andre klubber.

Sammy Skytte er ejet af FC Midtjylland, men det er ikke sikkert, at han nogensinde får debut for klubben.

Samtidig er Sammy Skytte ifølge B.T.s oplysninger bevidst om, at vejen til debut i FC Midtjylland kan være særdeles svær, da det er folk som Emiliano Marcondes, Tim Sparv, Evander og Frank Onyeka, der sidder på pladserne på midtbanen hos Superligaens førerhold, og det gør, at han kan være åben for et permanent skifte væk fra FC Midtjylland.

