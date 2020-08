Riza Durmisi, Daniel Wass og Mike Jensen. Brøndbys fans sukker efter forstærkninger til Superliga-mandskabet, som kæmper med at holde trit med FC København og FC Midtjylland.

Samtidig elsker de deres tidligere helte. Og dem løber der nogle stykker af rundtomkring i Europa med større eller mindre succes – og med større eller mindre lyst eller grund til at vende hjem til deres danske moderklub.

Så hvorfor ikke slå to fluer med et smæk og forsøge at lokke en af dem hjem? Det kan meget muligt blive aktuelt i tilfældene Riza Durmisi, Daniel Wass og måske mindre sandsynligt Mike Jensen.

Det kan man høre mere om i denne uges udgave af 'Transfervinduet' – og læse mere om herunder.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Riza Durmisi er, som det ser ud nu, ikke på vej til Brøndby lige med det første. Lad os slå det fast med det samme. Også selv om italienske medier kæder Durmisi og de blå-gule sammen.

Men ifølge B.T.s oplysninger er der en varm linje, der går fra Brøndby-ejer Jan Bech Andersen til Durmisi, som kæmper for karrieren i italienske SS Lazio.

Den tidligere Brøndby-back er mere eller mindre gået i stå i de seneste to sæsoner, som har været plaget af skader. Men han har en guldrandet kontrakt med Serie A-klubben, hvorfor Brøndby-ejeren skal skrue charmen – og lønpakken – op for at lokke 26-årige Durmisi hjem til Vestegnen.

Begge dele skulle Jan Bech Andersen dog være villig til, hvis Durmisi skulle blive mør af at sidde på bænken i Støvlelandet.

Foto: LISELOTTE SABROE Vis mere Foto: LISELOTTE SABROE

For Daniel Wass' vedkommende kan et Brøndby-skifte også blive aktuelt, hvis han bliver træt af livet som udlandsdansker.

I hvert fald er der kun en klub, der kan blive aktuel for landsholdsspilleren, hvis han skal tilbage til Superligaen: barndomsklubben Brøndby, slår kilder tæt på Wass fast.

31-årige Wass har i de seneste sæsoner spillet med fin succes for Valencia i Spanien. Men lige nu hersker der kaos i klubben, og alle spillere er sat til salg. Samtidig hører B.T., at familien skulle være klar på at komme tilbage til Danmark efter ni år i diverse klubber i Portugal, Spanien og Frankrig.

Spørgsmålet er dog, om ikke Daniel Wass har en god kontrakt mere i sig, inden han pakker sammen og drager mod Brøndby for at slutte karrieren der. FC København bliver det dog, som det ellers har lydt på rygtebørsen, ikke, må konklusionen lyde.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

I tilfældet Mike Jensen ser det mere svært ud. Han har åbent sagt, i et interview med TV3 Sport, at han gerne vender tilbage til Brøndby Stadion iført den gule trøje.

Alderen er dog imod 32-årige Mike Jensen, hvorfor Brøndbys sportslige ledelse ikke er helt lune på tanken om at tilknytte midtbane-krigeren, som det ser du nu.

Ifølge B.T.s oplysninger er der interesse i Mike Jensen fra to danske klubber samt svenske og norske klubber. Men den tidligere landsholdsspillers førsteprioritet er Brøndby, hvis han skal skifte klub efter et skuffende ophold i Apoel Nicosia i Cypern.

Derfor ser det i dette transfervindue ikke umiddelbart ud til, at vi får nogle af de tre legender at se i Superligaen i Brøndby-trøjen – i hvert fald ikke i den kommende sæson.