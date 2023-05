Kan du forudsige sommerens transfers i Superligaen? Så er der store præmier på spil her i Transfervinduets store Superliga-leg #MinTransfer5er!

Paneldeltagerne i B.T.s transferpodcast Transfervinduet har allerede fundet sine bud - og nu er det din tur til at lege med forud sommerens transfervindue.

Den traditionsrige transfer-konkurrence går i al enkelthed ud på at forudsige fem Superliga-handler, der sker over sommeren: En målmand, en forsvarsspiller, en midtbanespiller, en kantspiller og en angriber.

HUSK NU - at en transfer i #MinTransfer5er er en transfer, hvor der betales en transfersum. Altså gælder lejeaftaler og frie transfers ikke. Der er deadline, når transfervinduet åbner den 15. juni.

Du deltager på Twitter under hashtagget #mintransfer5er eller på mail andellerej@bt.dk.

Herunder får du et overblik over Transfervinduets bud på #MinTransfer5er - og du kan se deres argumenter i videoen herover.