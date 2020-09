Han blev et rekordsalg i AC Horsens, men 16-årige Jeppe Kjær kunne også være blevet et rekordindkøb i en anden Superliga-klub.

Inden Ajax vandt gunsten om rekordknægten fra Horsens, var FC Nordsjælland længe i førerfeltet af bejlere til den teknisk stærke offensivspiller. FC Nordsjælland var ifølge B.T.s fodboldpodcast 'Transfervinduet' klar til at slå sin egen rekord for den dyrest betalte transfersum i klubbens historie.

Jeppe Kjær havde længe inden, at han fik debut på sin 16-års fødselsdag, været på nordsjællændernes radar, og dialogen mellem FC Nordsjælland og AC Horsens havde også været i gang i et stykke tid før, at den unge knægt kunne få sin første seniorkontrakt.

Da Kjær så pludselig bragede igennem i Superligaen i løbet af den sene forårssæson, var FC Nordsjælland også klar med et tilbud, der ville gøre kantspilleren til den dyreste spiller i klubbens historie. Men sådan endte det ikke.

Jeppe Kjær gjorde det til 1-0 i onsdagens 3-2-sejr over Hobro. Ernst Van Norde/Ritzau Scanpix Vis mere Jeppe Kjær gjorde det til 1-0 i onsdagens 3-2-sejr over Hobro. Ernst Van Norde/Ritzau Scanpix

For den hollandske talentfabrik Ajax og klubbens legendariske danske scout John Steen Olsen havde også fået øje på den danske fodbolddiamant. Og da der i sidste ende skulle træffes en beslutning om fremtiden, valgte Jeppe Kjær samme vej som blandt andre Christian Eriksen, Kasper Dolberg og Viktor Fischer.

Han ville en tur til Holland og Ajax, hvor han træder ind på klubbens ungdomshold, mens han i FC Nordsjælland var udset en plads i Superliga-truppen. I Ajax skal Jeppe Kjær ned og vise, at der stadig er dansk succes at hente i den hollandske storklub, som også har landsmændene Victor Jensen og Christian Rasmussen på kontrakt.

