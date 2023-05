FCK fortsætter deres intense sondering af Grækenland.

Som B.T.s podcast Transfervinduet tidligere har kunnet fortælle, holder københavnerne et vågent øje med slutspillet i Grækenland i disse uger.

Tidligere har man scoutet den 23-årige Panathinaikos-angriber Fotis Ioannidis, der kan minde om en Andreas Cornelius-klon.

Og nu kan Transfervinduet fortælle om en ny spiller, FCK har udvist interesse for i Grækenland. Nemlig den 23-årige kantspiller Luis Palma, der kan betegnes som en mulig afløser for Mohammed Daramy, der skal retur til Ajax til sommer.

Luis Palma jubler her under OL i Tokyo for Honduras. Måske jubler han snart i en FCK-trøje. Foto: Fernando Vergara Vis mere Luis Palma jubler her under OL i Tokyo for Honduras. Måske jubler han snart i en FCK-trøje. Foto: Fernando Vergara

Palma spiller for græske Aris og har været brandvarm med 11 mål og flere assist.

Men Palma, der er landsholdsspiller for Honduras, er en meget attraktiv spiller for flere klubber.

Op til ti klubber meldes interesseret i ham, og her er der klubber som Rangers, Leeds og Fenerbahce i blandt. Især Rangers-rygtet er blevet varmere den seneste tid.

Ifølge B.T.s græske kilder vurderes det, at Palma koster fem millioner euro - omkring 37 millioner kroner - men skulle FCK gøre alvor af deres sondering af Palma, kommer det ikke til at blive uden konkurrence.

Lyt til hele udsendelsen her, hvor panelets polske deltager bliver udsat for justitsmord, mens der er nyt om Lucas Hey, Yann Bisseck og store FCM-profiler: