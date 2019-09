Han fik sin seniordebut som 13-årig. Har været med til at rykke op i den bedste række som 15-årig. Og har tiltrukket sig interesse fra Arsenal.

Navnet er Orri Steinn Oskarsson, og han skal i fremtiden spille i FC Københavns talentafdeling. Den 15-årige offensivspiller har nemlig ifølge B.T.s oplysninger skrevet under på en kontrakt med den danske mesterklub.

Orri Steinn Oskarsson skifter dermed sin nuværende klub IF Grotta ud efter en fornem sæson, hvor den islandske klub rykkede op i den bedste række med lørdagens 4-0-sejr over Haukar - på et mål af 15-årige Oskarsson.

Det islandske fodboldmedie Fotbolti.net skrev i weekenden, at Orri Stein Oskarsson var på vej til FC København, og det er han altså i den grad. Kontrakten er underskrevet, og til næste år rykker Oskarsson til København.

FC København vandt den 15-årige spillers gunst, selvom flere engelske klubber - heriblandt Arsenal - tidligere har vist interesse for Oskarsson, der også har været til prøvetræning i FC Nordsjælland.

Det taler panelet i B.T.s podcast transfervinduet om i denne uges udgave, hvor du også kan høre om Orri Steinn Oskarssons historie, der altså tæller en seniordebut som 13-årig under sin egen far - en tidligere fodboldspiller.

Den nu 15-årige angriber, der også kan spille på den centrale midtbane, har scoret adskillige mål på de islandske ungdomslandshold, og han har besøgt FC København flere gange, inden han underskrev kontrakten med københavnerne.

I weekenden var han så med til at rykke IF Grotta op i den bedste islandske række, og efterfølgende fortalte han, at han ikke kunne love sin mor, at han ville være hjemme fra oprykningsfesten inden midnat.

»Det kan jeg ikke love. Så undskyld, mor - det kan jeg ikke,« lød det fra Orri Steinn Oskarsson til Fotbolti.net.