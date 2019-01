FC København betaler i omegnen af 2,7 mio. euro (20 millioner kroner) for den kroatiske U21-landsholdsspiller Robert Mudrazija.

Det forlyder det i den seneste udgave af B.T.'s fodboldpodcast, Transfervinduet. Her drøfter panelet, der består af Steffen Gronemann, Michel Wikkelsø Davidsen og Lasse Vøge, vinter-transfervinduets hektiske slutspurt.

Og heriblandt FCK's længe ventede midtbaneforstærkning. FC København har annonceret, at klubben er nået til enighed med kroatiske Osijek - og Robert Mudrazija er nu på vej til den danske hovedstad for at skrive under med Ståle Solbakken & co.

Og prisen for den eftertragtede kroat ligger i omegnen af 2,7 millioner euro.

»Jeg har hørt, at det ender under tre millioner euro. Og den meget anerkendte transferjournalist Gianluca Di Marzio melder, at den ender på 2,7 millioner euro - det vil jeg gerne læne mig op ad,« fortæller MIchel Wikkelsø Davidsen.‏

I udsendelsen giver panelet også seneste nyt i Paul Onuachu-transfersagaen.

Her har FC Midtjylland et bud på fem millioner euro liggende, men de danske mestre kræver endnu mere for angrebsjuvelen.

Derudover er der nyt om blandt andre Anders Dreyer, Lukas Lerager, Kenan Kodro og Markus Ingvartsen.

Husk at I kan lytte til programmet på Radio24syvs app, 24syv.