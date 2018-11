FC København var meget tæt på at lande en Real Madrid-spiller i sommer.

Norsk fodbolds 'wonderboy', Martin Ødegaard, var i dialog med FCK-manager Ståle Solbakken i sommer - men Real Madrid-nordmanden valgte til sidst at lade sig udleje til hollandske Vitesse i stedet.

Det afslører panelet - Søren Hanghøj Kristensen, Michel Wikkelsø og Lasse Vøge - i den seneste episode af B.T.'s fodboldpodcast, Transfervinduet.

»FC København forsøgte at få Martin Ødegaard til København i sommer. Ståle Solbakken har jo prøvet i længere tid. Allerede inden Ødegaard røg til Real Madrid, var Ståle der også. FCK blev der overhalet af større og mere pengestærke klubber,« fortæller Søren Hanghøj Kristensen.

»Men Solbakken forsøgte igen her til sommer at få Martin Ødegaard til klubben på en lejeaftale. Men Ødegaard valgte Vitesse i Holland, for der kunne han få en mere offensiv rolle.«

»Og han vurderede nok også, at hollandsk fodbold bare passede bedre til ham.«

Michel Wikkelsø Davidsen tilføjer:

»Jeg hørte allerede i sidste sommer om den kæmpe 'masterplan', Ståle Solbakken havde. Han havde store ambitioner for denne sommers transfervindue, og tre af de spillere, han kiggede på, var faktisk Viktor Fischer, Andreas Bjelland og så Martin Ødegaard, som havde været kirsebærret på toppen.«

Ud over Martin Ødegaard har panelet nyt om 'Simon Tibbling-gate' - Brøndby-yndlingen, som andre superligaklubber forsøger at kapre.

Og Brøndbys anfører, Johan Larsson, der sandsynligvis er fortid på Vestgnen til januar, rundes også.

Og så gennemgår de tre herrer en række af lytternes egne saftige rygter - her dukker navne som Andrew Hjulsager, Sten Grytebust og Michael Laudrup op.

