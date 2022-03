Flere Superliga-klubber har stået i kø for at tilknytte de to danske stjerner i den russiske klub Rubin Kazan, Anders Dreyer og Oliver Abildgaard, for resten af sæsonen.

Men modsat Dreyer, som er skiftet hjem til FC Midtjylland, er der ifølge B.T.s oplysninger ikke noget, der peger på, at Abildgaard spiller sæsonen færdig i Superligaen.

Der har ellers været spekuleret i en retur til AaB, efter Fifa har besluttet, at udenlandske spillere kan forlade russiske klubber som følge af Ruslands invasion af Ukraine.

Nordjyderne har da også været i kontakt med deres tidligere profil, og både sportschef Inge Andre Olsen og direktør Thomas Bælum har udtalt interessere i at få Abildgaard tilbage for resten af sæsonen.

Det er dog tvivlsomt at Abildgaard vælger at benytte sig af muligheden for at få suspenderet sin kontrakt med Rubin Kazan.

Den 25-årige midtbanespiller opholder sig ellers i disse dage i Aalborg, hvor han fortsætter sit genoptræningsprogram efter en skade. Han ventes først at være kampklar om nogle uger, hvorefter der er et par måneder og en god håndfuld kampe tilbage af sæsonen i Danmark.

Flere udenlandske spillere har forladt Rubin Kazan, hvilket klubben har offentliggjort. Men den russiske klub har ikke meldt ud, at Abildgaard skulle have sagt farvel for resten af sæsonen til klubben, som han har spillet i siden sommeren 2019.

Det er Fifa, der har lavet særreglen, der gør, at udenlandske spillere i russiske klubber fra 10. marts kan vælge at få suspenderet deres kontrakter frem til 30. juni i år, uden at det har konsekvenser.

Oliver Abildgaard har frem til den 7. april, som reglerne ser ud nu, hvis han skulle ønske at forlade Rubin Kazan.