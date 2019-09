Troen på Anis Slimane er stor i Brøndby.

Den unge 18-årige midtbanespiller kom denne sommer til Brøndby på en etårig kontrakt, og han skulle blot bruge tre måneder for at overbevise om sine færdigheder på klubbens U19- og reservehold.

Som B.T. tidligere har skrevet om, er en ny kontrakt nemlig blevet skrevet under, og nu afsløres det i B.T.s podcast Transfervinduet, at den nye aftale er væsentlig længere: Fire år. HELE UDSENDELSEN KAN HØRES I BUNDEN I ARTIKLEN

Denne sommer afviste Anis Slimane ifølge B.T.s oplysninger tilbud fra andre danske klubber og kunne således allerede have været en del af en Superliga-trup nu. Det gjorde han, fordi han ville slå igennem i Brøndby. En strategi, der ser ud til at virke.

Anis Slimane rykkede i sommer til Brøndbys MasterClass og har nu tilspillet sig en ny kontrakt.

I forbindelse med kontraktunderskrivelsen blev det aftalt, at Anis Slimane rykker op i førsteholdstruppen i Brøndby, hvilket den lange kontrakt også er et udtryk for.

Beslutningen om, hvornår det sker, bliver ifølge B.T.s oplysninger truffet i dette efterår.

Anis Slimane var i ungdomsårene i Brøndby, men rykkede som så mange andre talenter videre i systemet. Denne sommer vendte han retur til klubben på fri transfer, da hans kontrakt med AB udløb.

Dermed er det endnu en spiller, der er dyrket i klubben, som Brøndby får op i førsteholdstruppen.

Den teknisk funderede Anis Slimane har tunesiske rødder og allerede spillet ungdomslandsholdsfodbold for afrikanerne på U20-niveau.

