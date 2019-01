Brøndby IF har store planer med klubbens nye offensivspiller, Simon Hedlund, som skal køres i stilling til Hany Mukhtars 10’er-position.

»Jeg tror ikke, at Mukhtar ryger i dette vindue, men i Brøndby er de ret sikre på, at han skal skydes afsted til sommer. Og når han er væk, så kan Hedlund spille 10’er-positionen - eller angrebspladsen ved siden Kamil Wilczek.«

Sådan siger B.T. Sport-journalist Michel Wikkelsø Davidsen i den seneste udgave af B.T.’s fodboldpodcast, Transfervinduet, hvor også Lasse Vøge og Steffen Gronemann medvirker.

»Det betyder, at Uffe Bech er en død and i Brøndby. Hannover 96 vil have for mange penge for Uffe Bech, så han er for dyr. I stedet har de hentet Hedlund til en god pris,« fortsætter Davidsen i podcasten, hvor der også er detaljer om Brøndby IF’s interesse i et stort norsk midtbanetalent.

Der er også en opfølgning i Kasper Hjulmand-sagaen. Efter at Anderlecht-jobbet gik i vasken, er FC Nordsjælland-træneren varm i en anden belgisk topklub, Club Brügge, ligesom døren i Anderlecht ikke er smækket i.

Derudover kan Michel Wikkelsø Davidsen fortælle, at Kasper Hjulmand var meget tæt på jobbet som cheftræner i norske Rosenborg, aftalen var i princippet forhandlet på plads ...

»... Men Hjulmand trak selv stikket, inden det blev til en aftale. Det handler om, at Hjulmand, som vi forstår det, kigger efter de store ‘once in a lifetime’-muligheder. Han har måske en forventning om, at det nok ikke er sidste gang, han får mulighed for at komme til Rosenborg,« siger han.

I en anden dansk-belgisk-træner-saga afslører Steffen Gronemann, at FCK-træner Ståle Solbakken var på blokken i Gent, da klubben skulle finde en ny cheftræner i efteråret. Her blev ledelsen præsenteret for tre danske kandidater: Solbakken, Hjulmand og daværende FCM-træner Jess Thorup, som klubben altså endte med at få fingre i.

Joachim Andersen i aktion med Edin Dzeko. Foto: ALBERTO PIZZOLI Vis mere Joachim Andersen i aktion med Edin Dzeko. Foto: ALBERTO PIZZOLI

Endelig kan man i podcasten høre nyt om det danske Serie A-stjerneskud, Joachim Andersen, som er brandvarm i storklubber som Manchester United, Tottenham, Juventus og Inter.

Ifølge B.T Sports oplysninger er interessen for den 22-årige danske forsvarer reel - klubberne har været i kontakt med Joachim Andersen.

Eksempelvis vil United have Andersen allerede nu, mens Tottenham ser ham som en afløser for Toby Alderweireld. Christian Eriksens klub ønsker at købe ham nu, og så skal han starte til sommer.

Men unge Andersen er angiveligt iskold, og vil blive i Sampdoria, som han i efteråret lavede en ny stor kontrakt med - i hvert fald sæsonen ud.