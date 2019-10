Silkeborg har på ingen måde fundet vejen til sejre i denne sæson, men ikke desto mindre lurer nogle af de mere etablerede superligaklubber på midtjydernes største talent, Mads Emil Madsen.

U21-landsholdsspilleren er i søgelyset hos både AGF og FC Nordsjælland.

Det kommer frem i fodboldpodcasten 'Transfervinduet' (Hør hele afsnittet nederst i denne artikel).

Mads Emil Madsen fik sit gennembrud på seniorniveau i sidste sæson, da han spillede sig til en fast plads på Silkeborgs midtbane.

Her blev det til 28 kampe med et mål og en assist til følge i 1. division.

Mads Emil Madsen er trods sin unge alder, 21, steget kraftigt i hierarkiet i Silkeborg, og det kom allerbedst til udtryk ved, at den fysisk stærke silkeborgenser allerede i sidste sæson bar anførerbindet, da Simon Jakobsen ikke var på banen.

I denne sæson er han fortsat med sin udvikling, og ikke mindst i begyndelsen af sæsonen var der populært sagt meget output på Mads Emil Madsen, da han lavede fire assister.

Ikke desto mindre har Silkeborg, som det har set ud i de første 12 spillerunder, kurs mod nedrykning og er endnu uden en sejr.

Klubben kan dog glæde sig over, at den har handlet hurtigt i forhold til Mads Emil Madsen og sidste år sikrede ham på en 4,5 år lang kontrakt, og dermed står ledelsen med et udmærket forhandlingsgrundlag, hvis AGF, FCN eller en anden klub gør interessen til alvor og byder på stortalentet.

Mads Emil Madsen har i de første 12 runder i Superligaen spillet fuld tid.

