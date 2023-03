Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Pyha, for en uge.

FC Midtjylland gav tirsdag cheftræner Albert Capellas sparket, og det var derfor assistenttræner Niels Lodberg, der stod på sidelinjen til kampen mod Silkeborg, da de to hold mødtes og spillede 3-3, så ingen af dem kom med i top seks.

Anfører Erik Sviatchenko fortæller, at det kriseramte FCM-hold efter afskeden med den spanske træner har taget skeen i den anden hånd, og han melder om en god uge efter fyringen.

»Det er den klassiske, det tror jeg, at du kan spørge alle om. Når der har været en trænerfyring, så er det sgu altid en god uge, og det har det også været her. Med masser af intensitet og fokus på en ‘pokalfinale’, som det var her, for der var ingen, der kunne bruge en uafgjort til noget, og det viste sig, at vi begge røg ud af top seks, men ugen har været god,« siger Erik Sviatchenko.

Han tilføjer om sin bemærkning:

»Du kan gøre to ting. Du kan sætte dig over i et hjørne, fordi alt er dårligt, eller du kan snøre støvlerne endnu strammere, og det er det, man altid gør. Jeg har ikke været i en situation, hvor det har været anderledes. Nu har jeg prøvet det her et par gange, og der har det altid været den samme reaktion.«



Erik Sviatchenko var ikke selv med i kampen, og B.T. kunne efter slutfløjt afsløre, at han er på vej til MLS-klubben Houston Dynamo, der er enig med FC Midtjylland om en handel.

Spilleren får to år i USA med option på et år, når underskrifterne er sat, og han havde selv denne forklaring på, hvorfor han ikke var med i den afgørende sidste kamp i grundspillet.

»Jeg har haft det lidt skidt. Der har været lidt sygdom, og det handlede lidt om at være så frisk som muligt til sådan en kamp her, der var så afgørende. Der havde jeg bare ikke sovet i to dage, så det var derfor.«