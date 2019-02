Transfervinduet er lukket i Danmark, men der er stadig gang i svingdøren hos AGF.

Klubben sælger backen Dino Mikanović til den kazakhstanske topklub, FC Kairat Almaty, der har købt Mikanović fri af hans aftale.

Det oplyser klubben på deres hjemmeside.

»Dinos kontrakt udløber som bekendt til sommer, og han har igennem længere tid ikke lagt skjul på, at han ønsker sig en ny udfordring i hans karriere. Så vi sælger ham derfor nu til FC Kairat Almaty. Dino får nye udfordringer - og en økonomisk meget lukrativ aftale - og vi får en tilfredsstillende kompensation. Så alt i alt er det en god løsning for alle parter,« siger klubbens sportschef Peter Christiansen til AGFs hjemmeside.

Den aarhusianske klub siger farvel til en profil, der i efteråret rundede kamp nummer 100 i den hvide trøje. Og derfor har Peter Christiansen også store roser til overs for Mikanović.

»Han har spillet stort set alle kampe de seneste sæsoner i AGF, og har altid været garant for en dedikeret arbejdsindsats og en stor vilje til at vinde. Så vi sender Dino af sted med de bedste tanker om hans tid i Aarhus og ønsker ham held og lykke med de nye udfordringer i en ny og anderledes fodboldkultur, hvor han har gode chancer for succes,« siger sportschefen.

Salget af forsvarsspilleren betyder også, at Magnus Anbo bliver rykket op i Superligatruppen.

Opdateres...