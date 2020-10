Mathias Zanka Jørgensen vender hjem til FCK. Klubben skriver på sin hjemmeside, at forsvarsspilleren er hentet på en lejeaftale for resten af sæsonen.

Så skete det!



FCK-fansene har drømt om det længe. Og nu er det en realitet.

Zanka er tilbage i Superligaen.

»Jeg har haft jævnlig kontakt med Zanka siden han forlod klubben, og hver gang han har skiftet klub, har vi været i dialog, men det har ikke været muligt inden for vores økonomiske rammer,« siger FCK-manager Ståle Solbakken til fck.dk.

»Vi vidste også, at det ville blive et pokerspil i det her vindue, hvor vores eneste mulighed for at komme i spil var her i de sidste timer, hvis vi skulle klare det indenfor vores økonomiske rammer.«



»Den mulighed opstod, og vi var klar til at gribe den, da den kom. Derfor har vi også kunne lave en økonomisk fornuftig deal, som er helt inden for vores rammer;« tilføjer Solbakken.

Zanka får sit gamle nummer 25.

»Det er gået hurtigt med at få det på plads her til sidst, men Ståle og jeg har jo hele tiden holdt kontakten og nu opstod så chancen, og timingen var rigtig for alle parter. Jeg er bare glad for det og ser virkelig frem til at møde ind til træning igen, så snart jeg er færdig med de kommende landskampe,« siger den hjemvendte FCK-spiller.

Forsvarsspilleren er i øjeblikket samlet med det danske landshold, og han kan se frem til FCK-comeback efter landskampspausen mod AaB 18. oktober.

Zanka forlod første gang FCK i 2012 og spillede i to sæsoner i hollandske PSV. Derefter vendte han hjen til FCK i tre år, inden han i 2017 skiftedet til engelske Huddersfield. Siden gik turen til Fenerbahce med en enkelt udlejning til tyske Fortuna Düsseldort iblandt.



Og nu er han tilbage. Igen.