Brøndby IF vækker opsigt med ansættelsen af et sandt FCK-koryfæ.

Klubbens nye fysiske træner bliver den tidligere mangeårige fysiske træner i FC København Anders Storskov.

Det sker, fordi Brøndby siger farvel til fysisk træner Ahron Thode, som efter et årti i klubben vender tilbage til USA. Det oplyser Brøndby på sin hjemmeside.

Anders Storskov blev fyret af Ståle Solbakken i FC København i august sidste år, hvilket kom som et chok i FCK og omegn, da Storskov i 20 år havde været fysisk træner og en stor kulturbærer i københavnerklubben, som han har været med til at vinde 12 danske mesterskaber med.

Carsten V. Jensen, fodbolddirektør i Brøndby fortæller, at Storskov i første omgang er hyret for resten af sæsonen.

»Da Ahron flytter i april, så tilknytter vi nu Anders Storskov som konsulent for vores fysiske træning frem til og med udgangen af indeværende sæson. Vi er glade for at få tilknyttet Anders, da han har over tyve års erfaring fra øverste niveau i dansk fodbold og kan fortsætte Ahrons stærke arbejde for resten af sæsonen.«

Anders Storskov blev fyret i FCK som følge af en omstrukturering af sundhedssektoren, og efter en periode, hvor mange FCK-profiler havde døjet med skader.

»Baggrunden for, at vi nu stopper samarbejdet er en omstrukturering af vores sundhedssektor foretaget på baggrund af en grundig både ekstern og intern analyse. Det gør, at vi skal arbejde på en ny måde på en række områder, herunder det område, Anders har haft ansvaret for. Det har vi valgt at finde en anden profil til,« sagde daværende FCK-træner Ståle Solbakken i forbindelse med fyringen.

Carsten V. Jensen, som kender Anders Storskov fra sine mange år i FCK, takker Ahron Thode for sin indsats i klubben gennem 10 år. Men knytter ellers ikke mange ord til ansættelsen af den tidligere FCK-træner.

»Efter ti år i Brøndby IF har Ahron fået muligheden for at vende tilbage til USA og sin hjemby. Det er en fantastisk mulighed for Ahron, og vi ønsker ham alt det bedste og takker ham for hans utrættelige indsats for klubben,« siger Brøndby-fodbolddirektøren.