Stortalentet Adnan Mohammad måtte i november erkende, at der ikke var mere at gøre for ham i Lyngby. Han havde hele spillertruppen imod sig, fordi han havde lånt penge af holdkammeraterne, han ikke kunne betale tilbage.



»Når han måske har lånt penge af fem spillere, men har spurgt 10-14 stykker og fået nej, så føler alle på en måde, at de er blevet trådt over tæerne. For nogle af spillerne fik det en konsekvens - andre fik en lærestreg,« siger Lyngby-træner Christian Nielsen, der for første gang åbent fortæller om, hvordan Mohammads løgne ramte truppen.

I weekenden talte midtbanespilleren ud om sin indre spilledjævel, der har kostet ham karrieren i Superliga-klubben og givet ham så meget angst, at han ikke tør gå udenfor uden en hætte over hovedet.



»Det fyldte i hvert fald meget i en kort periode. Der er junglelov i sådan en spillertrup, og så rotter man sig sammen som trup og beskytter dem, det går ud over, og skubber dem ud, som er syndere. Der er også grænser for, hvad en trup vil være en del af og stå på mål for,« siger træneren og fortsætter:

»Vi var nødt til at handle. Et hold er bedst, når det holder sammen, men hvis nogen overtræder de uskrevne regler, bliver det svært at komme tilbage i gruppen. Det var et kæmpe tillidsbrud fra Adnan,« lyder det fra Lyngby-træneren, der selv lånte sin tidligere spiller penge for fem år siden.

»Det står mig meget naturligt at hjælpe andre. Når man arbejder med folk og får relationer, kan man ikke undgå at få folk ind på kroppen, så man vil dem alt det bedste og hjælpe dem i situationer, hvor der er behov for det. Desværre kan det så også ende, som det gør her. Så man føler, at respekten ikke var gengældt.«

Christian Nielsen og Adnan Mohammad har samarbejdet med hinanden både i FC Nordsjælland og Lyngby, og træneren havde håbet, han kunne få Adnan Mohammad på ret køl:

»Det gør ondt på mig at se, hvor han er nu, for jeg har kendt ham i lang tid, og jeg prøver at give noget af mig selv til mine spillere, så vi sammen kan få det bedste produkt og hverdag og kan opnå vores mål. Men det er ikke altid, det lykkes, og derfor gør det ondt at se Adnan, der har et kæmpestort talent, som han desværre ikke har fået det bedste ud af endnu.«

Adnan Mohammad har efter bruddet med Lyngby været i behandling for ludomani. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Adnan Mohammad har efter bruddet med Lyngby været i behandling for ludomani. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Han er jo god én mod én og kan sætte sin direkte modspiller på acceleration. Han har nogle fine færdigheder og kunne for mig at se godt blive en fin Superliga-spiller. Men der er mange ting, der spiller ind, og Adnans problem har været livet uden for banen,« uddyber Christian Nielsen, som føler, at Lyngby gjorde, hvad den kunne for at hjælpe den ludomani-ramte spiller.

»Virkeligheden er, at jeg godt kendte til nogle af Adnans tidligere problemer, og vi følte egentlig, at vi havde det under kontrol, fordi vi havde sat en mand på ham, som forsøgte at hjælpe bedst muligt. Men du kan ikke mandsopdække en mand 24/7.«

»Når jeg kigger tilbage, så synes jeg stadig, at vi har gjort alt, hvad vi kan i forhold til den klub, vi nu engang er, for ligesom at forebygge det og tage problemet alvorligt. Men det lykkedes ikke i sidste ende,« siger cheftræneren for Lyngby, der efter bruddet med Mohammad har hjulpet spilleren med behandling for ludomani.

Adnan Mohammad fortæller, at han skylder en halv million kroner væk – langt de fleste af lånene optog han i fodboldmiljøet.