Champagnepropperne kan igen poppe i Nørreskoven. Efter ni år med førstedivisionsfodbold er Vejle Boldklub tilbage i dansk fodbolds fineste selskab.

Søndag kom oprykningen i hus efter en sejr på 0-2 ude over Thisted i en kamp, hvor vejlenserne blot skulle bruge et point for at rykke op.

Efter dommerens slutfløjt invaderede hundredevis af medrejsende Vejle-fans banen, og det tydeligt lettede og begejstrede spillere, der tog imod fansenes hyldest.

»Det er bare kæmpe eufori og forløsning. Alting,« sagde Vejle-anfører Jacob Schoop til TV3 Sport, mens midtbanekollegaen Kim Elgaard stemte i.

»Det er helt sindssygt. Jeg er så glad på klubbens vegne.«

Mens Jacob Schoop kom til klubben i 2016, har Kim Elgaard spillet ungdomsfodbold i klubben, mens han også fik sin seniordebut der. Efter kortere ophold i Fredericia og Hobro kom han tilbage til klubben på et tidspunkt, hvor oprykning ikke lige lå til højrebenet.

Derfor betyder oprykningen også noget helt særligt for ham.

»Det er kæmpe stort. Vi gik efter at vinde i dag, og det synes jeg, man kunne se fra start. For helvede, jeg er bare fucking glad mand. Vi har været gennem så meget som hold og klub,« sagde Kim Elgaard til TV3 Sport.

Mens søndagens opgør blev spillet på Lerpytter Stadion i Thisted, hedder det så altså både Telia Parken, Ceres Park og Brøndby Stadion efter sommerferien.

»Det bliver fedt. Der er mange, der ikke har prøvet det før, og så er der et par stykker, der har. Den her klub fortjener at være det. 10.000 tilskuere til sidste hjemmekamp. Vi fortjener det, og vi er tilbage,« sagde Kim Elgaard til TV3 Sport.