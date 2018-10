Den danske sommer var usædvanlig fin i år. Imidlertid var det ikke alle, der nød den.

Én af sidstnævnte var den Superliga-profil Youssef Toutouh, der fra kontraktophøret i FC København 31. juni til han 4. oktober indgik en aftale med AGF, var arbejdsløs.

»I perioden græd jeg ofte. Specielt august og september tog hårdt på mig. I de sidste uger inden AGF kom på banen, brugte jeg mange ressourcer på at tænke over, hvad der skulle ske fremadrettet,« siger 25-årige Youssef Toutouh og tilføjer:

»Det var utroligt hårdt ikke længere at have hverdagsrutinen med at stå op, træne og forberede mig til kampene. Pludselig var jeg ikke længere del af et hold. Men det var ikke kun mig selv, der lod mig mentalt slå ud af, at fremtiden tegnede usikker. Det samme gjorde min familie, der havde det skidt med, at jeg ikke havde det godt.«

Youssef Toutouh i aktion for FC København mod Qarabag FK.

B.T har mødt offensivspilleren til en snak på AGF's anlæg.

»Heldigvis kom AGF på banen med et kontrakttilbud. Så det, jeg oplevede i sommer, er nu fortid. Men det er indiskutabelt, at jeg en periode har grædt over min situation. Vi har alle sammen følelser. Mine banker 100 procent for fodbolden. Så når jeg ikke kan spille, bliver jeg ked af det, og så kommer tårerne,« siger Youssef Toutouh.

Han er overbevist om, at han kan bruge sommerens negative oplevelse til noget positivt.

»Man ved aldrig, hvad der sker i fodbold. Men hvis jeg engang havner i en lignende situation, er jeg nu klædt bedre på til at håndtere den,« siger Youssef Toutouh.

Youssef Toutouh under Europa League-kampen mellem FC København og FC Zlin i Parken 2. november 2017.

Den lange fodboldpause har betydet, at formen i øjeblikket ikke er optimal.

»Det går stille og roligt fremad. I sidste uge fik jeg en kamp på AGF's reservehold mod Viborg, og sad på bænken, da vi spillede mod AaB i sidste weekend. Nu håber jeg, at få min AGF-debut mod FC København,« siger Youssef Toutouh, der ikke har optrådt i Superligaen siden 19. november i fjor, hvor han sammen med holdkammeraterne i FCK tabte udekampen mod Sønderjyske 0-3.

»Jeg føler mig utrolig 'fodbold-sulten', og kunne rigtig godt tænke mig at få spilletid mod FCK. Alle kampe er vigtige, men i kampen vil jeg få chancen for at vise mit værd mod tidligere holdkammerater. Så selvfølgelig er det - set i forhold til, at jeg i flere sæsoner spillede i FCK - en speciel kamp for mig. Det er udelukkende op til cheftræneren (David Nielsen, red.) at bestemme, om han vil sætte mig på banen. Men kommer det til at ske, er jeg klar,« siger Youssef Toutouh.

Han tør ikke gætte på, hvordan FCK-supporterne vil tackle hans eventuelle comeback i Parken.

Youssef Toutouh jubler over en scoring for FC København i en Europa League-kamp mod PFC Ludogorets Razgrad.

»Nu må vi se. Jeg spiller ikke for FCK længere, men er AGF'er. Om de vil buhe eller klappe, er op til dem. Jeg har intet at udsætte på FCK. Ståle Solbakkens træning har udviklet mit spil, og rundt omkring klubben er der en række dygtige mennesker,« siger Youssef Toutouh.

Han ser et stort potentiale i AGF, hvor han har tegnet kontrakt frem til sommeren 2020.

»FCK er set i et dansk perspektiv en storklub. Det samme er AGF. Faktisk minder klubberne lidt om hinanden. Ambitionerne er store, og supporterne støtter optimalt. Det passer mig perfekt. Jeg er ikke kommet til Aarhus for at slappe af, men for at arbejde stenhårdt og få AGF højt op i tabellen,« siger Youssef Toutouh.

Han oplevede sin bedste sæson i 2016/2017, hvor han fik mange kampe på FC Københavns førstehold. Efterfølgende afslog han et tilbud om kontraktforlængelse.

Youssef Toutouh i en kamp for FC København mod Viborg FF i 2016.

»Desværre blev jeg ramt af en lyskeskade, der plagede mig i lang tid. For at komme til en klub på højt niveau kræver det, at man viser sig frem i kampene, og dem spillede jeg for få af. Jeg følte mig klar til at tage udfordringen i en udenlandsk klub op, så jeg kan ikke se, at det var en fejl, at jeg dengang sagde nej til FCK,« siger Youssef Toutouh, der understreger, at drømmen om at komme til udlandet er intakt.

»Det er dog ikke noget, jeg tænker over. Her og nu gælder det om at komme tilbage på mit gamle niveau, og jeg føler mig altså rigtig godt tilpas i AGF, hvor man ikke blot har taget godt mod mig, men også har et trænerteam, der forstår at dosere min træning perfekt,« siger Youssef Toutouh.

Siden sin ankomst til AGF har han boet hos en holdkammerat.

»Men på sigt er det planen at finde en lejlighed. På det punkt tager jeg det stille og roligt. For mig er det vigtigste at sove, spise og spille godt. Så skal resten nok komme,« lyder Youssef Toutouhs slutreplik.