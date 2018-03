Tidligere topdommere mener, at superligaklubberne lægger unødigt stort pres på dommerne ved at klaske fejlkendelser op på storskærm

»Lad nu være med at vise det. Der er ingen grund til det. Det ødelægger det hele.«

De to tidligere Fifa-topdommere Claus Bo Larsen og Kim Milton Nielsen er ikke i tvivl, når det kommer til debatten om, hvorvidt der bør vises kontroversielle kampsituationer på storskærmene rundt omkring på de danske superliga-stadioner.

»Få det fjernet så hurtigt som muligt – det vil være til gavn for alle. For det skaber ikke andet end ballade, og det sætter dommerne under et ulideligt pres,« siger Claus Bo Larsen.

»Det er et stort problem, når gengivelserne hænger dommerne ud og bliver brugt til at lægge pres på dommerne,« supplerer Kim Milton Nielsen, der i sin aktive karriere blandt andet nåede at dømme ved to VM-slutrunder og stå i spidsen for en Champions League-finale.

Opfordring satte gang i debat

Debatten er blusset op igen, efter at Danske Fodbolddommere lørdag gik ud med en klar opfordring til, at dansk fodbold følger de internationale retningslinjer, der ikke tillader gengivelser af de kontroversielle hændelser.

»Det handler om fairplay, respekt for dommernes afgørelser og i sidste ende ro og orden på banen og på tilskuerpladserne,« siger formand for Danske Fodbolddommere Tore Østergaard til Politiken.

Men i Divisionsforeningen mener man ikke, at der er behov for at ændre reglerne.

»Sandheden er, at klubberne har besluttet, at når man har betalt for at komme på stadion, skal man have lov til at se de situationer, man alligevel ville kunne se på tv eller sin telefon, siger turneringsansvarlig i Divisionsforeningen Peter Ebbesen til Politiken.

Svagheder ved skærmen

Men Claus Bo Larsen og Kim Milton Nielsen – der i deres aktive karriere begge var rangeret som ’World Class Referee’, den højeste udmærkelse for internationale dommere, af Fifa – peger på flere svagheder ved ikke at følge de internationale regler.

»Under et hjørnespark kan man som dommer stå og se, at der muligvis burde være dømt straffespark to minutter forinden. Og så er det som dommer bare op ad bakke resten af kampen, for så har man både publikum og spillere på nakken, og næste gang der skal falde en kendelse, skal man passe på, at man ikke går over i den anden grøft og kommer til at kompensationsdømme lidt. Det bliver noget rod, og det er næsten umuligt at komme tilbage fra en fejlkendelse, der er blevet vist på storskærm. Det er unfair – og det lægger et kæmpepres på dommeren,« understreger Claus Bo Larsen.

Kim Milton Nielsen mener ikke, at man i mange tilfælde ikke kan bruge argumentet om, at visning på storskærm skulle være en service til tilskuerne.

»Billederne er jo ikke altid entydige. Det er en stor udfordring, at billederne, der vises til publikum, kun ses fra én af vinklerne. Der er eksempler på, at man kan finde andre vinkler, der viser noget helt andet, end de gengivelser, der vises på skærmene. Der er ikke nok kritik eller søgning, når det kommer til de billeder, der smækkes op på storskærmen,« lyder det fra den tidligere topdommer.