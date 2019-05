Et tog blev raseret, og flere blev anholdt i forbindelse med fodboldkampen mellem FCK og Brøndby søndag i Parken.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Henrik Brix søndag aften.

Det raserede tog er et særtog, som skulle bringe Brøndby-tilhængere retur fra Østerbro.

Toget måtte dog stoppe turen på Dybbølsbro Station på Vesterbro, da fodboldbøllerne ikke opførte sig ordentligt.

De sidste Brøndby-tilhængere forlod toget klokken 19.34, oplyser vagtchefen, som dog ikke kan fortælle yderligere om skaderne på toget.

Derudover blev fire personer anholdt i forbindelse med kampen, og yderligere syv personer er sigtet uden anholdelse.

Sigtelserne handler blandt andet om vold, maskeringsforbud og overtrædelser af våbenloven.

Vagtchefen beskriver urolighederne søndag som forholdsvist normale for et derby mellem de to hold.

»Fangrupperingerne var ikke ligefrem glade for hinanden. Men vi undgik de helt store konfrontationer,« siger Henrik Brix.

Fodboldkampen endte med en 3-2-sejr til FCK, som dermed kunne fejre sit 13. danske mesterskab.

/ritzau/