Bølgerne gik højt i Onside-studiet søndag aften mellem Alexander Zorniger og Stig Tøfting.

Efter Brøndbys nederlag til Esbjerg diskuterede de blandt andet Brøndbys forsvar og problemer, og flere gange i interviewet - som du kan se over artiklen her - var de uenige. Mandag aften satte Stig Tøfting ord på situationen i studiet hos TV3 Sport.

»Jeg oplevede, han havde paraderne oppe allerede da han kom ind. Jeg kan godt forstå, man kommer op som træner, og så viser jeg nogle situationer, at man ikke altid synes, det er lige fedt,« sagde Stig Tøfting.

Søndag aften sagde han blandt andet, at det var 'manglende fodboldintelligens' hos Brøndbys forsvar i flere situationer, og det var Alexander Zorniger, der mandag blev fyret, ikke helt tilfreds med.

Stig Tøfting havde store diskussioner med Zorniger søndag aften. Foto: Kristian Djurhuus Vis mere Stig Tøfting havde store diskussioner med Zorniger søndag aften. Foto: Kristian Djurhuus

Samtidig mente tyskeren, at klubben fra Vestegnen sidste sæson havde det bedste forsvar i Superligaen. En påstand, Stig Tøfting udfordrede ved at sige, at det var ikke tilfældet hele tiden, for 'Brøndby vandt ikke mesterskabet'.

»Jeg ved ikke, hvor det står skrevet, at alt skal være rosenrødt, og vi skal stryge træneren med hårene. En gang imellem skal man udfordre dem lidt. Det var ganske simple spørgsmål. Han kunne have dræbt diskussionen, og så kunne vi have gået videre derfra,« sagde Stig Tøfting mandag aften inden opgøret mellem FC Midtjylland og AaB.

»Det er to mænd, der ikke vil give sig. Jeg føler ikke, jeg gik over stregen,« sagde Stig Tøfting, der dog godt kunne mærke, at Alexander Zorniger ikke var tilfreds.

Og tyskeren sendte da også en stikpille afsted til Tøfting under sin afskedstale mandag. Her sagde han blandt andet, at det havde været et fint samarbejde med medierne, og det havde været gode oplevelser - pånær mødet med Stig Tøfting søndag aften.

Fodboldklubben Brøndby IF har valgt at stoppe samarbejdet med cheftræner Alexander Zorniger med øjeblikkelig virkning. Ebbe Sand og Alexander Zorniger ved Pressemøde i Laudrup Lounge. Foto: Nils Meilvang Vis mere Fodboldklubben Brøndby IF har valgt at stoppe samarbejdet med cheftræner Alexander Zorniger med øjeblikkelig virkning. Ebbe Sand og Alexander Zorniger ved Pressemøde i Laudrup Lounge. Foto: Nils Meilvang

Den kommentar tog Stig Tøfting dog med et smil.

»At han skulle have den ud mellem sidebenene, kan jeg leve med. Jeg har haft et fint forhold med Zorniger og har haft mange samtaler med ham også udenfor kameraet. Han har været en gevinst og har fået Brøndby op i toppen af Superligaen. Det er fint, han sender en hilsen. Jeg kan sende en tilbage, og vi mødes måske igen,« sagde Stig Tøfting.

Hvem der overtager tøjlerne i Brøndby efter Alexander Zorniger vides endnu ikke.

Senest onsdag kommer der en udmelding fra klubben, fortalte Ebbe Sand mandag.