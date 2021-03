Stig Tøfting var godt og grundigt rasende, da han stod i TV3 studiet efter opgøret mellem Brøndby og Randers.

»Fodbolden er på vej ud af en tangent,« fastslog den tidligere landsholdsspiller efter det målløse opgør.

Og du har måske gættet, hvad der fik 'Tøffe' op i det røde felt. Selvfølgelig VAR-kendelser.

»Jeg holder ikke det dér ud, og jeg er ligeglad med, at dommere står hver evig eneste gang med lovbogen i hånden, og siger ‘vi har lovbogen i hånden’ for at forsvare, at de dømmer, som de gør,« siger Tøfting i et klip, som du kan se øverst i artiklen.

Stig Tøfting er rasende over den udvikling, som fodbolden har taget i Danmark med VAR. Foto: Kristian Djurhuus

I studiet hiver manden med det iltre temperament flere eksempler frem, hvor han – efter egen mening – udstiller de manglende rettesnore med det nye VAR-system.

For nogle kendelser kan slet ikke takseres med rødt kort, som for eksempel Bubacarr Sannehs frispark mod FC Nordsjællands Ibrahim Sadiq, mens han mener, at andre i så fald burde have resulteret i en udvisning.

»Vi har ikke nogen linje, hvad det angår,« siger Stig Tøfting.

TV3-ekspertens sønderlemmende kritik af VARens indtog i fodbolden bliver også ledsaget af, at han skyder med skarpt og retter sigtekornet mod en specifik part.

Og det er ikke VAR-systemet, der får med grovfilen. Det er dommerne selv.

»Ved du hvad?« indleder han raserianfaldet med og henvender sig til vært Camilla Martin.

»Til alle dem, der har travlt med at skælde VAR ud. Ved du, hvad der er noget galt med? De dommere, der sidder og dømmer,« forklarer Tøfting.

»Vi har edderbangbrøleme et problem med de dommere her, der hver evig eneste gang går ud med lovbogen i hånden.«

Superligaen har på det seneste været præget af en række kendelser, som har skabt stor debat efterfølgende.

Bubacarr Sannehs røde kort er en af dem, ligesom FCKs kampe mod Lyngby og Sønderjyske også stjal overskrifter grundet tvivlsomme straffespark og offside kendelser.

